Суд арестовал красноярского бизнесмена Анатолия Быкова за организацию заказного убийства

Суд арестовал до 21 декабря красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в убийстве бизнесмена в 2005 году. Об этом сообщается на сайте управления СК по Красноярскому краю.

Быков подозревается в организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК). По версии следствия, летом 2004 года он дал указание своему знакомому убить 42-летнего предпринимателя Андрея Неколова, за убийство которого пообещал 50 тысяч долларов. 18 января 2005 года киллер расстрелял бизнесмена из пистолета ТТ, однако Быков заплатил за убийство только пятую часть обещанной суммы.

Накануне бизнесмена отпустили из СИЗО под домашний арест по другому делу, но сразу же задержали. Первоначально его арестовали 7 мая, предъявив обвинение в совершении преступления по пунктам "д", "з", "н" статьи 102 УК РСФСР. По версии СК РФ, Быков в 1994 году заказал убийство двух жителей Красноярска - Кирилла Войтенко и Александра Наумова.

Ранее следователи задержали непосредственных исполнителей убийства. Одним из них был Владимир Татаренков, который и дал показания на Быкова, заявив, что ждал от своего заказчика помощи, однако Быков эту помощь так и не оказал. Летом Быкову также было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом (часть 1 статьи 210 УК РФ).