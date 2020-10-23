Главврач второго роддома в городе Махачкале в Дагестане уволил медсестру, которая перепутала двух новорожденных при выписке, передает "Интерфакс".

"Медицинская сестра детского отделения, которая работает во втором роддоме города Махачкалы, спутала новорожденных детей с одинаковой фамилией на бирке. Отдав одного из них чужим родителям, сама же через 15 заметила ошибку, доложила детскому врачу и ошибку исправили", - сказали агентству в пресс-службе регионального Минздрава.

Несмотря на исправленную оплошность, ее уволили, с должности также сняли старшую медсестру. Выговор объявлен и заведующему отделением, добавил представитель Минздрава.