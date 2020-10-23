Суд поставил признать виновным Лунегова по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), а также по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, сопряженный с незаконным проникновением в жилище)

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Бабушкинский районный суд Москвы приговорил к семи годам и одному месяцу лишения свободы бывшего бойца спецназа ГРУ Максима Лунегова за нападение и убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова

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Бабушкинский районный суд Москвы приговорил к семи годам и одному месяцу лишения свободы бывшего бойца спецназа ГРУ Максима Лунегова за нападение и убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомился ТАСС. По одной версии, преступление было совершено на почве гомофобии.

"Суд поставил признать виновным Лунегова по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), а также по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, сопряженный с незаконным проникновением в жилище). Путем частичного сложения наказаний суд приговорил Лунегова к лишению свободы сроком в семь лет и один месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в документе. Отмечается, что осужденный полностью признал вину и сотрудничал со следствием после задержания.

Как установило следствие, житель Перми Андрей Глухих со своим знакомым, бывшим бойцом спецподразделения ГРУ Лунеговым "не позднее 8 мая вступили в преступный сговор, направленный на совершение нападений на граждан нетрадиционной сексуальной ориентации". Для этого они зарегистрировались в интернет-приложении знакомств для геев Hornet, где и познакомились с 23-летним помощником прокурора Некрасовым.

В тот же день, 8 мая 2019 года, обвиняемые пришли домой к чиновнику "под предлогом вступления в интимные отношения". В квартире "Лунегов обхватил шею Некрасова руками и начал сжимать", а "Глухих нанес не менее одного удара в область живота". После этого Лунегов ремнем связал Некрасову руки и засунул ему в рот галстук. Потерпевший потерял сознание, а потом задохнулся.

Преступники забрали две системы нагревания табака Iqos, ноутбук, одну бутылку коньяка Hennessy, одну бутылку водки, сумку, три пиджака, пальто, кружку и 100 рублей. Суммарный ущерб составил 42,8 тыс. рублей.

Вскоре силовики задержали Андрея Глухих, часть украденных предметов нашли у него в квартире. Его обвинили в убийстве (статья 105 УК) и разбое (статья 162 УК) и отправили в СИЗО. Глухих признал вину, раскаялся и сказал, что ударил Некрасова в живот. После этого в его деле осталась только статья о разбое.

24 декабря 2019 года Бабушкинский районный суд Москвы приговорил Глухих к 7,5 года колонии. СМИ узнали об этом решении только в марте.

Лунегов пытался скрыться от следствия за границей. Однако был задержан в столице Киргизии Бишкеке сотрудниками местного Комитета национальной безопасности, а позже выдан российской стороне. После признания вины ему обвинение тоже переквалифицировали на более мягкое.

В первоначальной справке о возбуждении дела, которая оказалась в распоряжении Znak.com, говорилось, что "[смерть Некрасова] могла образоваться от вдоха при сексуальных развлечениях". "Каких-либо других телесных повреждений на теле не имеется", - добавили составители документа.

Из первых показаний начальника Управления ГБУ "Жилищник" района Северное Медведково Вадима Мишукова, который и нашел тело Некрасова, также следует, что погибший "часто устраивал оргии у себя дома с вызовом мужчин легкого поведения с нетрадиционной ориентацией, при этом сопровождая все это употреблением наркотических средств".

"[Дмитрий Некрасов] чувствовал себя плохо и просил проведывать его, если он не отвечает на телефонные звонки", - рассказал силовикам Мишуков, у которого были ключи от квартиры погибшего. Коммунальщик также пояснил, что долгое время дружил с Некрасовым, но интимных отношений между ними не было. По словам Мишукова, за время общения с Некрасовым у него появилось много приятелей среди сотрудников прокуратуры.

В ходе первоначальных оперативно-разыскных мероприятий также был опрошен Роман Ишмуратов, который в 2018 году приехал из Екатеринбурга в Москву. Молодой человек пояснил, что устроился работать в салон "Бьют Лаб" администратором. В августе 2018 года на сайте "Хорнет" он познакомился с Некрасовым, с которым у него "завязались любовные отношения". В том же месяце Ишмуратов переехал жить к Некрасову в квартиру на Ленской улице, где впоследствии и был обнаружен труп помощника прокурора. Молодой человек рассказал следователям, что "в сексуальных отношениях [с Некрасовым] практиковали связывание и удушение". Ишмуратов в своих показаниях сообщил, что в марте 2019 года расстался с Некрасовым, после чего съехал из его квартиры, а общение бывшие сожители поддерживали только по телефону.