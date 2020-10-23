12 октября Данила Монахов расстрелял местных жителей на остановке рейсового автобуса

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)

СУ СК России по Нижегородской области / ВКонтакте

Управление Следственного комитете по Нижегородской области обвинило в халатности полицейского, который в 2019 году не стал возбуждать дело о покушении на массовое убийство против будущего "нижегородского стрелка" Данилы Монахова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в марте 2019 года заместитель начальника отдела полиции утвердил незаконное постановление инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции N 3 по Ленинскому району Нижнего Новгорода. Против него возбуждено дело по части 1 статьи 293 УК (халатность). Санкции по этой статье включают в себя штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо арест на срок до трех месяцев.

Хотя в материалах проверки имелось достаточно данных, указывающих на то, что Данила Монахов ведет подготовку к убийству двух или более лиц, инспектор по делам несовершеннолетних отказала в возбуждении уголовного дела и передала постановление на утверждение замглавы ОВД. Теперь ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Также арестован врач, выдавший подозреваемому медицинские справки, позволявшие ему владеть оружием.

12 октября Данила Монахов расстрелял местных жителей на остановке рейсового автобуса. Трое мужчин скончались, еще трое пострадавших были госпитализированы . В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Телеграм-канал Baza утверждает со ссылкой на очевидцев, что преступник готовился к нападению - он специально ждал автобус около остановки и после стрельбы убежал в лес.

По словам одного из очевидцев, молодой человек не расстреливал непосредственно автобус: в транспортное средство попала дробь, когда он стрелял по прохожим после ссоры с родственницей. Утром 13 октября тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесу недалеко от окраины поселка Большеорловское.