Юристы учрежденного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией направили жалобу в Европейский суд по правам человека на отказ Министерства юстиции регистрировать партию "Россия будущего". Об этом сообщается в телеграм-канале юристов ФБК.

В жалобе говорится, что российский Минюст нарушает право на свободу объединений и свободные выборы. С 2012 года партия провела четыре учредительных съезда, однако власти каждый раз придумывают "всевозможные поводы" для отказа в регистрации.

Минюст девять раз отказывал в регистрации партии. В последний раз - в мае 2019 года, когда в ведомстве заявили, что партия с таким названием уже существует.

"Жалоба подана по итогам последнего съезда, когда у нас украли наименование", - говорится в сообщении ФБК.

Навальный регулярно жалуется в ЕСПЧ на незаконное административное и уголовное преследование в России. По подсчетам "Открытых медиа", только в период с 2014 по 2019 год Европейский суд обязал российские власти выплатить Навальному более 200 000 евро компенсаций.