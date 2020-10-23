Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Против стримера Андрея Бурима, известного под ником Mellstroy, возбуждено уголовное дело по факту избиения девушки во время видеотрансляции в столице. Об этом агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Против стримера Андрея Бурима, известного под ником Mellstroy, возбуждено уголовное дело по факту избиения девушки во время видеотрансляции в столице. Об этом агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее модель Алена Ефремова написала заявление в полицию по факту избиения YouTube-блогером под ником Mellstroy в квартире в одной из башен комплекса "Москва-Сити". Молодой человек остался недоволен неким высказыванием девушки, схватил ее и несколько раз ударил головой об стол: позднее он удалил запись стрима.

По данным проверки, инцидент произошел 19 октября: Бурим проводил прямую трансляцию на своем канале в YouTube, за которой следили примерно 70 тыс. человек."Сидя за столом перед камерой, имея умысел на причинение вреда здоровью Алене Ефремовой, сидящей рядом с ним на соседнем стуле, Бурим беспричинно, из хулиганских побуждений, сопровождая свои действия нецензурной бранью, схватил девушку левой рукой за шею, притянул к себе, после чего более двух раз ударил лицом о поверхность стола, на котором была установлена видеокамера, в результате чего причинил Ефремовой, согласно справке, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей левой скуловой области, мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника", - сказал собеседник агентства.

После избиения Бурим продолжал нецензурно оскорблять потерпевшую, угрожая вновь избить ее. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ "Побои". Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

На канале "MELLSTROY СТРИМЫ" было 680 тысяч подписчиков. На стримах блогер в основном ведет себя довольно агрессивно: кричит, ругается матом, унижает гостей. Сейчас его канал заблокировали "за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении изображений обнаженного тела и материалов сексуального характера".