ВСЕ ФОТО Следственный комитет РФ рассматривает природную причину в качестве основной версии загрязнения Авачинского залива на Камчатке

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube В ходе расследования проводятся физико-химические, экологическая и судебно-медицинские экспертизы, которые выполняются ведущими экспертными учреждениями и научными центрами

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube Уже осмотрены акватория и прибрежная территория Авачинского залива протяженностью более 200 км, а также районы, прилегающие к местам захоронения вредных веществ

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следственный комитет РФ рассматривает природную причину в качестве основной версии загрязнения Авачинского залива на Камчатке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По результатам проведенных биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено. В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона", - говорится в сообщении. Также сообщается, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках, заходивших в Авачинский залив, не происходило, а ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории с 1970 года.

Вместе с тем на месте происшествия продолжает работать следственная группа: следователи и криминалисты центрального аппарата СК проверяют различные версии загрязнения. Уже осмотрены акватория и прибрежная территория Авачинского залива протяженностью более 200 км, а также районы, прилегающие к местам захоронения вредных веществ.

В ходе расследования проводятся физико-химические, экологическая и судебно-медицинские экспертизы, которые выполняются ведущими экспертными учреждениями и научными центрами. После проведения всех экспертиз по результатам расследования уголовного дела будет принято процессуальное решение.

Ранее активисты Greenpeace обнародовали первые результаты анализа проб воды и биоматериалов, в которых были обнаружены компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты и эфиры, хлорсодержащие и некоторые другие соединения, а также вещества, которые могут входить в состав биопестицидов. Также в пробах было установлено присутствие ряда металлов на уровне предельно допустимой концентрации. Эксперты пришли к выводу, что причины экологической катастрофы могли быть как техногенного, так и природного характера: ни одна из версий, взятая поодиночке, не объясняет произошедшего.

Природная версия включает в себя массовое цветение водорослей, причиной чего, в свою очередь, может быть поступление питательных веществ антропогенного происхождения и изменение климата. Поэтому российское отделение Гринпис также предлагает изучить влияние климатических факторов, которые могли бы спровоцировать экологическое бедствие.

Руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков заявил, что активисты направили в Федеральное медико-биологическое агентство и ряд других государственных институтов предложения о взаимодействии в связи с инцидентом на Камчатке. По его мнению, региональные и федеральные власти должны начать реализацию программы по ликвидации накопленного экологического вреда в Камчатском крае, установить и проверить все известные источники возможного поступления загрязняющих веществ и не допустить ущерба в будущем. Окончательное же установление причин инцидента зависит от результатов проб воды, донных отложений и морских организмов, исследование которых займет немало времени.