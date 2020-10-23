Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге и сотрудников компании-разработчика медицинской информационной системы

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге и сотрудников компании-разработчика медицинской информационной системы. Их подозревают в махинациях с бюджетными средствами, которые выделялись в рамках национального проекта. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следственными органами ГСУ СК по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) в отношении неустановленных лиц из числа ЗАО "СП.АРМ" - разработчик медицинской информационной системы "qMS" (исполнитель по госконтракту) и руководства Елизаветинской больницы. Указанный государственный контракт финансировался за счет средств федерального бюджета, выделенных в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас на территории Петербурга проводится проверка данных об аналогичных преступлениях, совершенных в других медицинских учреждениях.

10 октября в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что полицейские совместно с оперативниками ФСБ провели в городе 35 обысков по различным адресам для расследования уголовного дела по статье о краже. В понедельник в полиции сообщили, что всего по делу задержано 16 человек, при обысках у них были изъяты препараты, а также около 100 золотых слитков и крупная сумма денег.

По данным полиции, препараты для лечения онкологических заболеваний похищались около пяти лет, а ущерб от этого превысил 100 млн рублей. В прокуратуре Петербурга сообщали, что похищенные лекарственные препараты были выделены в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В Росздравнадзоре уточняли, что хищения осуществлял персонал пяти лечебных учреждений города.

Главный врач Елизаветинской больницы уверен, что уголовное дело стало результатом действий компании, с которой стационар расторг договор в прошлом году. По словам Сергея Петрова, эта фирма безуспешно пыталась на базе больницы создать медицинскую информационную систему, но не справилась с задачей и была заменена.

"Вместо этого мы установили самую современную медицинскую систему qMS, блестяще зарекомендовавшую себя в Алмазовском центре, Первом медицинском, клинике МЧС и многих других учреждениях. Кто сомневается в работоспособности и эффективности установленной программы, может прийти в больницу, взять в руки любую историю болезни, и всё станет понятно", - сказал главврач. Его слова приводит "Фонтанка.ру".

Он также выразил удивление в связи с тем, что в течение последнего года правоохранительные органы встали на сторону "недобросовестной частной компании и оказывают давление на крупнейшее в городе государственное учреждение здравоохранения". "Всё это происходит в период чрезвычайной нагрузки на больницу в результате ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул Сергей Петров.