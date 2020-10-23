Следователь не разрешил журналисту Ивану Сафронову, арестованному по обвинению в госизмене, позвонить маме из СИЗО и поздравить ее с днем рождения, сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

По его словам, Cафронов недавно заявил соответствующее ходатайство следователю, тот ему отказал, передает "Интерфакс".

В постановлении следователя, которое опубликовал адвокат, говорится, что "установлено, что телефонные переговоры в условиях СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово") с указанным лицом (мамой .- ИФ.), являющимся при этом свидетелем по уголовному делу, могут быть использованы Сафроновым И.И. для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности Российской Федерации и для противодействия следствию".

В комментариях в Facebook Павлов напомним, что мать Сафронова имеет статус свидетеля в деле сына.

Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей", ныне советник гендиректора "Роскосмоса" Иван Сафронов был арестован 7 июля 2020 года. По версии ФСБ, бывший журналист, работавший в последнее время советником главы "Роскосмоса", сотрудничал со спецслужбами Чехии и предоставил им в 2017 году данные о поставках оружия из России в страны Африки и информацию о деятельности ВС РФ на Ближнем Востоке.

Ранее у ФСБ были претензии к публикации Сафронова о поставках истребителей Су-35 в Египет, сообщали его знакомые. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в связи с этим материалом подавала к "Коммерсанту" иск о разглашении гостайны. Сафронов связывает свое преследование с журналистской деятельностью, сообщал его адвокат Иван Павлов. По словам юриста, следователи уже просили Сафронова раскрыть имена своих источников.

По версии следствия, завербовал Сафронова его чешский знакомый Мартин Лариш. Имя этого человека ранее назвало российское издание "Проект", которое нашло его упоминание в соцсетях Сафронова. Лариш - бывший корреспондент газеты Lidové noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам, Сафронов дружбу с ним и не скрывал. Лариш заявил, что не имеет отношения к спецслужбам Чехии.

Сам журналист не признает обвинения и отказывается идти на сделку со следствием. Кроме того, Сафронов отказывается от дачи показаний, ведь следствие до сих пор не сообщило подробности того, в чем конкретно его обвиняют.