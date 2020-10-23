Россия не уничтожила химическое оружие и продолжает разрабатывать и производить его для нужд спецслужб. Это удалось установить в ходе расследования, подготовленного The Insider и Bellingcat при участии еженедельника Der Spiegel и Радио "Свобода". Оно продолжалось больше года.

Авторы выяснили, кто произвел "Новичок", которым были отравлен Скрипаль, Гебрев и, вероятно, Навальный, какие российские военные и научные институты продолжают работать над этим отравляющим веществом и какие конкретно ученые сопровождали спецоперации ГРУ по отравлению "Новичком".

Ведущую роль в этих разработках играет расположенный в Москве научный центр "Сигнал", формально занимающийся экспортным контролем.

Другая ключевая организация в российской программе создания отравляющих веществ - Испытательный институт военной медицины в Санкт-Петербурге. Его руководитель Сергей Чепур неоднократно контактировал как с директором и учеными "Сигнала", так и с высокопоставленными офицерами ГРУ, в том числе незадолго до отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

Возглавляемый Чепуром институт тесно связан с петербургской Военно-медицинской академией им. Кирова, которую закончил один из "солсберийских отравителей", военный врач Александр Мишкин. Чепур неоднократно звонил как Мишкину, так и его начальнику, генерал-майору Андрею Аверьянову, командиру войсковой части ГРУ N29155.

Кроме того, утверждают расследователи, российским ученым удалось разработать новую систему доставки "Новичка" в организм - с помощью нанокапсул. Эта технология активно развивается в последние 20 лет в фармакологии. Она позволяет достичь сразу нескольких целей: в частности, отсрочить его действие и "замаскировать" - оба этих фактора проявились при отравлении Навального.

Покушение на Алексея Навального сопровождалось несколькими необычными обстоятельствами. Во-первых, это нетипично для нервно-паралитических ядов - большой промежуток времени между отравлением и первыми симптомами. Во-вторых, по данным ОЗХО, на этот раз была использована новая форма яда, аналогичная "Новичкам", но отличающаяся от них химической формулой.

По данным источника, близкого к ведущемуся в Германии расследованию покушения на Алексея Навального, при его отравлении мог использоваться "маскировочный агент" - дополнительное вещество, предназначенное для того, чтобы направить экспертов по ложному следу.

Наконец, выяснилось, что Александр Мишкин и Анатолий Чепига ("Александр Петров" и "Руслан Боширов") говорили правду в интервью Маргарите Симоньян, когда утверждали, что связаны со спортивным питанием: побочной сферой деятельности (или легендой для строго засекреченных разработок) "Сигнала" являются многочисленные БАДы и сухие смеси для спортивных напитков.

Они запатентованы и внесены в лекарственные справочники, но практически ни один из них нельзя найти в открытой продаже. Производителем этих добавок по документам является институт, чей основной профиль - химическая и биологическая безопасность РФ, а также уничтожение химического оружия. По сути, заявление Мишкина и Чепиги было внутрикорпоративной шуткой, понятной лишь немногим.

27 сентября 2017 года Россия отчиталась о полном уничтожении химического оружия. Работы по уничтожению велись на полигоне "Кизнер" (Удмуртия). За их ходом в режиме телемоста наблюдал лично Владимир Путин.

Контролем за уничтожением химоружия занималось Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия с аббревиатурой ФУБХУХО, которое относится к войсковой части 70855, расположенной в комплексе зданий с общим адресом Нагатинская улица, 16А. По тому же адресу располагается и ФГУП НЦ "Сигнал". Официальный адрес "Сигнала" - улица Большая Оленья, 8, но часть лабораторий и других рабочих помещений находится на Нагатинской.