Wikipedia Большое Кузёмкино

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В деревне Большое Куземкино Ленинградской области пятилетняя девочка и ее двухлетний брат три дня находились в одной квартире с трупами своих родителей, пишет издание 78.ru.

О смерти 30-летнего мужчины и его 25-летней супруги сообщила их родственница, которая попыталась до них дозвониться. Дочь погибших ответила, что "родители спят, а папа почему-то весь почернел".

После этого женщина сразу приехала к ним домой. "Девочка мне дверь открыла, и я вошла, рассказала она потом. - Мальчик стоял перед дверьми, через него проскочила и сестра. Он был в памперсе, она - в трусах и майке. Я забежала. Тут стенка, я повернулась, увидела все. Упала и заорала".

Тела погибших были в кровати. По предварительным данным, они умерли после приема пищи. На кухне обнаружили открытую банку с солеными огурцами.

СК Ленобласти проводит проверку по факту произошедшего. Судмедэксперты устанавливают причины смерти погибших. Следователи рассматривают версию отравления. По информации издания, детей уже передали родственникам.