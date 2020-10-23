Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин Мещанский районный суд Москвы обязал участницу серии одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела "Нового величия" Евгению Кокорину выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин

Мещанский районный суд Москвы обязал участницу серии одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела "Нового величия" Евгению Кокорину выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей, пишет "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова.

В качестве доказательства вины активистки полицейские предоставили на судебное заседание фотографию с другой участницы одиночного пикета, но на которой написано, что это Евгения Кокорина.

Суд признал Кокорину виновной в повторном нарушении правил участия в акциях (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Акция в поддержку фигурантов "Нового величия" проходила 16 июля 2020 года. Кокорина была привлечена к ответственности по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения собрания) в 2019 году. Постановление вступило в силу 6 июля, это значит, что 6 июля 2020 года его срок действия истек и ее нельзя было привлекать по этой статье. Тельнов отметил, что в связи "часть восьмая выглядит довольно абсурдно".

16 июля жители Москвы приняли участие в пикетной очереди в поддержку фигурантов дела "Нового величия", для которых на тот момент обвинение запросило реальные и условные сроки. Акция прошла возле здания ФСБ на Лубянке. Как только пикетчики вставали со своими плакатами, их тут же задерживали.

В итоге более 17 человек оказались в отделе полиции по Мещанскому району. Позднее на всех составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП, и только на Кокорину - по 8-й части этой статьи. В отделе им помогал адвокат "ОВД-Инфо" Сергей Тельнов.