Столичные власти опровергли сообщения СМИ о дефиците препаратов от коронавируса в аптеках

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав По данным департамента, в учреждениях сформирован большой запас противовирусных, антибактериальных лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, а также препаратов для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Клиники и аптеки департамента здравоохранения Москвы располагают достаточным объемом препаратов для лечения коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, данные которого приводит "Интерфакс".

Департамент опроверг сообщения в СМИ о дефиците в столичных аптеках ряда препаратов от коронавируса. Как подчеркнули в депздраве, "лекарственные препараты для лечения COVID-19 в государственных медицинских организациях, а также на аптечном складе департамента имеются в достаточном объеме, и выдаются совершенно бесплатно по назначению врача".

По данным департамента, в учреждениях сформирован большой запас противовирусных, антибактериальных лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, а также препаратов для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии. "В их число входят <...> азитромицин, фавипиравир, гидроксихлорохин, риамиловир, амоксицилин + клавулановая кислота, лефофлоксацин и другие", - отмечается в сообщении.

Накануне сообщалось, что в ряде российских регионов - в том числе в Оренбургской, Новосибирской областях, а также в Пермском, Красноярском и Приморском краях - зафиксирован ажиотажный спрос на противовирусные препараты и антибиотики во время пандемии и расцвета сезонных заболеваний. Это уже привело к нехватке в аптеках ряда лекарств. Россияне скупают лекарства впрок для профилактики коронавирусной инфекции - при этом недобросовестные аптеки зачастую отдают препараты и без рецепта.

Региональные министры здравоохранения призвали граждан отказаться от покупки лекарства без назначения врача и про запас и отказаться от самолечения антибиотиками. По их словам, неразумное потребление лекарств может привести к антибиотикорезистентности, и в будущем более серьезное заболевание просто будет нечем лечить.