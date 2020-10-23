sikeri / wikipedia.org Американский геофизический союз (American Geophysical Union, AGU) отказался принимать к рассмотрению для публикации статью российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) из-за того, что Россия находится под международными санкциями

sikeri / wikipedia.org

Американский геофизический союз (American Geophysical Union, AGU) отказался принимать к рассмотрению для публикации статью российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) из-за того, что Россия находится под международными санкциями. Об этом говорится в письме ИПФ РАН в адрес президента РАН Александра Сергеева, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Американский геофизический союз отказался принять к рассмотрению статью "Новая связь между Эль-Ниньо - Южным Колебанием и атмосферным электричеством", подготовленную к публикации в журнале Geophysical Research Letters. Свой отказ AGU мотивировал невозможностью рассмотрения научных работ, финансируемых правительством РФ и министерством науки и высшего образования как части правительства РФ", - говорится в письме.

Под эгидой AGU издаются научный журнал Geophysical Research Letters и серия журналов Journal of Geophysical Research, являющиеся основными высокорейтинговыми изданиями, признанными ведущими специалистами в области геофизики.

"Выражаем свою глубочайшую озабоченность происходящим, поскольку подобные действия AGU, с одной стороны, препятствуют фундаментальным исследованиям, лишая специалистов возможности общения между собой, с другой стороны, ставят под угрозу успешное выполнение индикаторов эффективности научных исследований в части публикаций в научных изданиях, входящих в первый и второй квартиль Web of Science Core Collection, публикации в которых являются обязательными по условиям соглашений по большинству научных проектов, финансируемых Минобрнауки, в частности, по программе мегагрантов", - говорится в письме ИПФ РАН.

В свою очередь глава Академии наук Александр Сергеев сообщил ТАСС, что "очень удивлен данной ситуацией и намерен детально разобраться в ней". "Могу сказать, что я этим удивлен. Мы в РАН будем разбираться, и обязательно обратимся в Национальную академию наук США, с которой у РАН складывается хорошее взаимодействие, с просьбой прокомментировать данную ситуацию", - сказал он.

РАН договорилась о сотрудничестве с Elsevier

В последнее время Российская академия наук пытается активно продвигать российские исследования на международном уровне. На прошлой неделе сообщалось о начале сотрудничества РАН с Elsevier - одним из четырех крупнейших научных издательских домов мира, который ежегодно выпускает около четверти всех статей из издаваемых в мире научных журналов. Elsevier был основан в 1880 году в Амстердаме, имеет филиалы в Великобритании, США, Бразилии и других странах. Elsevier издает более 2,5 тыс. научных журналов.

Меморандум о намерениях подписали вице-президент РАН Алексей Хохлов и управляющий вице-президент Elsevier Джино Усси, сообщал сайт РАН. "РАН и компания Elsevier, глобальный издатель и разработчик аналитических продуктов для науки, объявляют о начале сотрудничества. В рамках достигнутого соглашения РАН и Elsevier намереваются взаимодействовать по вопросам оперативного выявления и реагирования на факты нарушения этики научных публикаций, вопросам отбора и индексации новых российских журналов в Scopus, а также применения лучших мировых практик в научной публикации и оценке науки", - отметила пресс-служба Elsevier.

В августе РАН опубликовала доклад по итогам анализа 94 зарубежных журналов из баз данных Web of Science (WoS) и Scopus. Авторы доклада нашли в них 174 статьи российских авторов, в которых содержался плагиат или которые были переведены автоматически, а также 85 статей с приписным соавторством. В переводном плагиате участвовали более 1,1 тыс. авторов, из них более 30 руководителей российских университетов. Всего в "хищных" журналах, то есть размещающих статьи за деньги без должного рецензирования, опубликовано около 23,7 тыс. "мусорных" публикаций.

РАН и Elsevier, в частности, намерены разработать регламент регулярного взаимодействия для создания системы сотрудничества по выявленным фактам нарушений этики в научных публикациях, по вопросам включения новых российских журналов в Scopus. Кроме того, стороны намерены сотрудничать и в области оценки результатов научных исследований. Для этого предлагается использовать наукометрическую экспертизу и аналитические ресурсы Elsevier.

"Сотрудничество с компанией Elsevier представляется нам важным и актуальным, так как дает возможность оперативно реагировать на факты нарушения этики научных публикаций, обсуждать вопросы отбора и индексации новых российских журналов в Scopus. Повышение качества научных публикаций позволит повысить видимость результатов российских исследований на мировом уровне", - сказал вице-президент РАН Алексей Хохлов.

По словам Джино Усси, Elsevier, как и РАН, стремится к повышению прозрачности, этичности, качества и точности всех публикуемых исследований. "Меморандум создан в тесном сотрудничестве с РАН, мы стремились понять ее конкретные задачи и способствовать продвижению российских исследований на международном уровне", - отметил Усси.