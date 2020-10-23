www.klgd.ru Глава Калининграда Алексей Силанов досрочно ушел в отставку

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Совет депутатов Калининграда принял досрочную отставку главы города Алексея Силанова, сообщили "Интерфаксу" в аппарате представительного органа.

"Отставка Силанова принята только что на внеочередном заседании горсовета. Мэр покинул свой пост по собственному желанию. Все 26 депутатов единогласно проголосовали за отставку", - сказал собеседник агентства.

По его словам, глава города досрочно покинул выборную должность, на которую был избран в апреле 2018 года депутатами Совета на срок полномочий представительного органа. Полномочия этого состава Совета заканчиваются в сентябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что отставка главы города связана с рядом изменений, которые произошли в последнее время в мэрии. Так, в сентябре вступил в силу региональный закон, по которому глава муниципального округа "Город Калининград" или мэр будет выбираться депутатами городского Совета из своего состава, кроме того, он будет также исполнять полномочия его председателя. Исполнительная власть в городе будет находиться в руках сити-менеджера или главы администрации, должность которого также будет выборной.

В октябре первым заместителем главы Калининграда была назначена Елена Дятлова, которая до этого долгое время являлась министром развития инфраструктуры правительства области. После отставки мэра она будет исполнять его обязанности в полном объеме.

До назначения на должность главы города в 2018 году Силанов являлся депутатом Госдумы РФ, а еще раньше работал в мэрии Калининграда и правительстве области, возглавляя социальные блоки и медицину.

Слухи о грядущей отставке Силанова ходили еще летом вместе с информацией о возвращении института сити-менеджера, от которого Калининград отказался с уходом экс-губернатора Георгия Бооса под предлогом неэффективности. 9 сентября вопрос о разделении полномочий главы администрации и главы областного центра внезапно появился в повестке областной думы. 24 сентября она без особых обсуждений приняла соответствующий закон, а губернатор Антон Алиханов его потом подписал. "Публичные слушания по этому поводу в городе состоялись лишь через месяц, их формальность была настолько же вопиющей, насколько очевидной выглядела спешка, с которой все делалось", - пишет "Новый Калининград".

Издание характеризует Силанова как послушного исполнителя без коррупционных связей: "Впервые за долгое время городом управлял человек, не имевший никаких собственных бизнес-интересов. По нынешним временам такое дорогого стоит".