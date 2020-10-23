Собянин объявил о скидках за проезд в московском метро вне часа пик

В московском метро с 2 ноября введут скидки до 50% на проезд вне часа пик на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях, сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Сниженный тариф будет действовать с момента открытия метрополитена до 7:15 и с 8:45 утра до 9:15.

Как отметил Собянин, это первый пилотный проект такого рода в России. Он продлится до 2 июля 2021 года. "Цель эксперимента - снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро", - пояснил мэр.

Скидка не распространяется на бумажные билеты "Единый" и на льготные проездные билеты. Эксперимент со снижением стоимости проезда завершится 2 июля 2021 года.

Ситуация с COVID-19 в Москве в последние недели ухудшается. За прошлые сутки в столице выявили 5478 новых случаев коронавируса (днем ранее было 4413), 2279 человек вылечились, 62 умерли. На ИВЛ в столичных больницах остаются 346 человек.

В городе действует ряд ограничений. Так, москвичам старше 65 лет и хроническим больным рекомендовали оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. С понедельника старшеклассники перешли на дистанционное обучение. Помимо этого, в бары, ночные клубы и на дискотеки, работающие с полуночи до шести утра, теперь можно попасть только при условии регистрации номера телефона по QR-коду или по SMS. В городе также ужесточили контроль за ношением индивидуальных средств защиты в общественных местах, в московский транспорт не пускают без масок и перчаток.