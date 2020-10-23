Три отделения НИИ онкологии Томского научно-исследовательского медицинского центра (ТНМЦ) закрыты на карантин из-за большого количества заразившихся коронавирусом медиков и пациентов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ТНМЦ.

"Отделения торакальной онкологии, гинекологии, общей онкологии, рассчитанные в сумме на 110 мест, закрыты на карантин из-за большого количества заболевших. Персонал находится на изоляции, пациентов без положительного анализа на коронавирус распустили по домам, а с положительным - перевели в респираторные госпитали", - сказал сотрудник пресс-службы. Также отложены запланированные операции и лечение, но нескольких "экстренных" больных оставили в отделении.

В пресс-службе отметили, что очаг заболевания уже локализован и сотрудники начинают выздоравливать, поэтому на следующей неделе закрытые отделения, как ожидается, начнут открываться вновь.

По последним данным, в Томской области установлено 10 818 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 7 522, умерших - 111. За сутки в области отмечено 184 случая заболевания, 5 человек умерли, еще 43 выздоровели.