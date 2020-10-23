Алексея Волина, курировавшего интернет, уволили с поста заместителя министра цифрового развития РФ

digital.gov.ru Вместо Волина на эту должность назначена Бэлла Черкесова, ранее работавшая в администрации президента РФ

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, отвечавшего за развитие медиаотрасли и интернета.

В распоряжении премьер-министра, опубликованном на сайте правительства, сказано, что Волин отправлен в отставку по собственной просьбе. Вместо Волина на эту должность назначена Бэлла Черкесова, ранее работавшая в администрации президента РФ.

Алексей Волин занимал пост замминистра цифрового развития РФ с июля 2012 года. Под его руководством был осуществлен проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат, а также "достигнуты серьезные результаты в борьбе с интернет-пиратством (объём поступлений от продажи легального контента увеличился в четыре раза)", говорится на сайте правительства. После ухода из министерства Волин продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития.

Алексей Волин награжден орденом Почёта, медалью Совета безопасности Российской Федерации "За заслуги в обеспечении национальной безопасности".

В последнее время Алексей Волин выступал с критическими оценками работы органов власти, входящих элементы цензуры в информационной сфере. Так, в 2019 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило отрицательное заключение на законопроект об административном наказании за оскорбления чиновников в интернете и направило его правительству. Фактически законопроект носит антиконституционный характер, подавляя свободу слова.

По словам Алексея Волина, те термины, которые фигурируют в проекте закона, можно трактовать слишком широко, а ограничения на публичное использование неприличной лексики уже закреплены в законодательстве."Одна из задач государственных органов - спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные", - пояснил Волин. Он добавил, что у граждан есть "конституционное право свободно высказывать свое мнение".

Алексей Волин также признал, что российские власти не в состоянии заблокировать доступ к мессенджеру Telegram, поскольку его разработчики имеют достаточно ресурсов для обхода блокировки. "Полностью сегодня, в принципе, невозможно в интернете заблокировать ничего. Если тот, кого вы блокируете, имеет достаточное количество интеллектуальных, материальных и IT-ресурсов, то крупный игрок в состоянии блокировки избежать. Это та данность, с которой надо жить", - сказал Алексей Волин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, по какой причине не удалось полностью заблокировать мессенджер. Слова чиновника выглядят как признание бессмысленности усилий авторитарных режимов взять под свой контроль интернет.

В августе 2020 года замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин снова выступил против цензуры, которую распространяют уже не только на публикации в СМИ, но и на высказывания граждан в интернете. Он заявил, что закон об оскорблении власти касается госсимволов и небольшого числа людей, чиновникам же нужно быть готовыми к критике со стороны налогоплательщиков."Закон об оскорблении власти касается не чиновников, закон об оскорблении власти касается, прежде всего, государственных символов и очень ограниченного количества людей", - рассказал Волин на форуме "Территория смыслов".

У чиновников же, по словам Волина, "работа такая, чтобы быть готовыми в том числе и к оскорблениям".

"Когда человек туда пошел работать, он должен четко понимать, что всем он не угодит, что будут недовольные, и что у избирателя и у налогоплательщика есть право о нем отзываться. Поэтому если у вас тонкая нервная система и душевная организация, вы не идите в чиновники, вы идите куда-нибудь еще. А коль вы пошли в чиновники, так извольте быть готовыми к критике людей, на деньги которых вы содержитесь", - добавил замминистра. Его слова приводило РИА "Новости".

Чиновница из АП

Бэлла Черкесова родилась 4 сентября 1985 года. В 2008 году она окончила МГИМО по специальности журналист-международник. С 2008 года работала в департаменте пресс-службы и информации правительства РФ, а с 2012 года - в управлении президента РФ по общественным связям и коммуникациям.

В 2015 году Бэлла Черкесова, которая сменит Алексея Волина на посту замглавы Минкомсвязи, руководила департаментом этого управления. Указом Владимира Путина Черкесовой был присвоен чин действительного государственного советника 3-го класса. В 2019 году Черкесова стала референтом того же департамента. Должность референта в структуре администрации президента выше начальника департамента. Он курирует определенные блоки вопросов и подчиняется заместителю начальника или начальнику управления. В данном случае Черкесова была референтом в управлении президента по общественным связям и коммуникациям, которое возглавляет Александр Смирнов. Подчиняется это управление первому замруководителя администрации президента Алексею Громову.

Главный редактор и гендиректор "Комсомолькой правды" Владимир Сунгоркин рассказал "Ведомостям", что знаком с Черкесовой в первую очередь по командировкам, которые она организовывала для руководителей СМИ на Олимпийские объекты и на Крымский мост.

Бывший федеральный чиновник, топ-менеджер медиакомпании и знакомый Черкесовой называют ее правой рукой Громова. Знакомый Черкесовой при этом характеризует ее как молодого технократа и отмечает способность к диалогу: "Такой ситуации, что после либерального Волина в Минфицры на медийку придет условный людоед, не будет", - пояснил он.

Бэлла Черкесова совместно с Минцифры и МИД РФ представляла Россию на переговорах о сохранении и расширении присутствия российских СМИ в странах СНГ, включая вхождение российских телеканалов в цифровые эфирные мультиплексы, открытие представительств и расширение корреспондентской сети. Она организовывала работу по расширению охвата российского иновещания, в том числе запуск французской и немецкой версий телеканала RT, который на западе считают инструментом кремлевской пропаганды. Также Черкесова курировала расширение медиасотрудничества с Китаем, включая проведение ежегодных российско-китайских форумов СМИ и запуск в КНР первого российского телеканала на китайском языке "Катюша".

Бэлла Черкесова "принимала активное участие в разработке мер поддержки медиаотрасли на фоне ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавируса", отмечает ТАСС. Она является членом правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента, входит в рабочую группу при правительственной комиссии, которая занимается разработкой концепции развития телерадиовещательной отрасли.

Бэлла Черкесова награждена орденом Почета, а также имеет благодарности президента и правительства России. Чиновница владеет английским и испанским языками, воспитывает в браке сына.