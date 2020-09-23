Стопкоронавирус.рф В России в последние недели каждый день увеличивается число зараженных Covid-19. За последние стуки их количество выросло на 6 431 человек

Стопкоронавирус.рф

В России в последние недели каждый день увеличивается число зараженных Covid-19. За последние стуки их количество выросло на 6 431 человек.

Если в начале сентября количество выявляемых случаев колебалось в значениях от 5 тыс. до 5,5 тысяч, то сейчас эта цифра стабильно выше 6000. Всего в стране уже 1 122 241 эпизод заболевания.

В Москве за последние 24 часа выявлены 970 заболевших. В Подмосковье еще 215 случаев заражения, в Петербурге - 208, в Ростовской области - 183, в Воронежской области - 152. Скончались за сутки 150 человек, число жертв COVID-19 за весь период достигло 19 799.

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Медики предупреждают, что на рост заболеваемости коронавирусом влияют, в том числе, пренебрежительное отношение к ношению масок в общественных местах и несоблюдение социальной дистанции. "Надо отметить, что на рост заболеваемости, безусловно, влияет и пренебрежение защитными профилактическими мерами: несоблюдение социальной дистанции, пренебрежительное отношение к ношению масок в общественном месте... Хочется напомнить о благоразумии и ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих, соблюдении мер предосторожности и применении профилактических мер в виде вакцинации", - заявил РИА "Новости" главный врач ГКБ 15 имени Филатова Валерий Вечорко.

В свою очередь главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников отметил, что москвичам необходимо принимать меры личной предосторожности. "Маска защищает не только самого человека от заболевания, но и тех, кто находится с ним рядом в случае, если человек переносит заболевание бессимптомно и не подозревает об этом", - добавил врач.

Тяжельников также обратил внимание, что порядка 65% больных COVID-19 в Москве - бессимптомные носители и лечатся на дому. По его словам, в среднем в Москве ежедневно делают 65-70 тысяч тестов на коронавирус.

"Прирост новых случаев во многом объясняется и отлаженной системой раннего и своевременного выявления заболевших. В среднем в Москве ежедневно делают 65-70 тысяч тестов на COVID. Более того, около 65% выявленных больных - это бессимптомные носители, у которых не наблюдается осложнений и явных симптомов инфекции", - сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения.

А главный врач ГКБ N15 им. Филатова добавил, что несмотря на рост случаев коронавируса в Москве, у многих болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. "У таких пациентов нет ярких симптомов инфекции, например лихорадки или снижения сатурации, не наблюдается осложнений. Заболевание протекает в легкой форме, поэтому его вполне можно лечить в амбулаторных условиях, то есть на дому", - сказал Валерий Вечорко.