Депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев скончался в результате коронавирусной инфекции. Ему было 67 лет.

Это подтвердил депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев. "Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз", - пояснил Тайсаев.

Другой его коллега, депутат Сергей Гаврилов пояснил, что Агаев "был в коме".

Ваха Агаев родился в 1953 году. В 1977-м окончил Чечено-Ингушский государственный университет имени Л. Н. Толстого, а в 1985-м - Московский кооперативный институт.

Он избирался в Госдуму VI и VII созывов в составе федерального списка КПРФ. Занимал должность зампреда в комитете по финансовому рынку.

Всего в Госдуме более 50 депутатов перенесли коронавирусную инфекцию. Сегодня спикер нижней палаты Вячеслав Володин на очередном пленарном заседании сообщил, что среди парламентариев наблюдается рост числа заболевших. По его словам, на данный момент диагноз COVID-19 поставлен 13 депутатам. Причем трое из них были госпитализированы с коронавирусом за прошедшие сутки.