Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина В столице возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) после обнаружения в частном доме в Новой Москве тел мужчин и женщины с огнестрельными ранениями

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина

В столице возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) после обнаружения в частном доме в Новой Москве тел мужчин и женщины с огнестрельными ранениями. По версии следствия, 22 сентября житель дома в поселении Десеновское, находясь в депрессии, убил свою мать, а потом покончил с собой, сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной трагедии стало выселение матери и сына из-за строительства дороги. Семья 30 лет строила дом в СНТ Родник-1, а потом выяснилось, что в этом месте будет проходить реконструкция автомобильной трассы М3 "Украина" на участке Середнево - Марьино - Десна, сообщает телеканал "360"

На месте происшествия найдены предсмертные записки с подписями погибших. Мужчина написал, что обращался в суд и различные инстанции, чтобы отстоять свой дом и изменить направление дороги, но тщетно. Желание добровольно уйти из жизни он объяснил тем, что не в состоянии морально пережить потерю своего жилища, а решение убить и мать - тем, что она не сможет в одиночку заниматься домом. В своей смерти он обвинил коррупционеров.

По данным РЕН ТВ, в связи с депрессией сына жительница дома попросила друга семьи о визите. Когда он приехал, хозяин участка вышел его встречать и попросил подождать в машине, сказав, что скоро выйдет. После этого в доме прозвучали выстрелы. Гость подбежал к окну дома и увидел тела, после чего вызвал полицию.