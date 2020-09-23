После публикации скандальной статьи во французской газете Le Monde о "диалоге глухих" президентов России и Франции о попытке убийства российского оппозиционера Алексей Навального нервно-паралитическим веществом "Новичок" и предположений Владимира Путина, что оппозиционер мог отравиться сам, в Кремле заявили, что статья пестрит неточностями.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это доказывает, что Елисейский дворец не передавал СМИ в нарушение дипломатических норм запись беседы президентов РФ и Франции.

Песков напомнил, что "тема берлинского пациента действительно обсуждалась в ходе недавнего разговора Путина и Макрона, и Кремль об этом сообщал". "Вместе с тем, газета совсем не точна в переданных формулировках. Да и, справедливости ради, вряд ли она могла быть точна, ведь это означало бы, что наши французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов, что не соответствует дипломатической практике. Убеждены, что это не так", - подчеркнул Песков.

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По его словам, в Кремле не допускают мысли о том, что власти Франции могли "слить" СМИ содержание беседы лидеров. "Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, по-русски говоря, "слил" в прессу запись беседы двух президентов. Это же Франция! Франция не может такого делать, мы в это даже не хотим верить", - сказал представитель Кремля.

На просьбу журналистов уточнить, в какой именно части статьи Le Monde были неточности, Песков ответил, что вообще было "много неточностей в формулировках". Конкретизировать он категорически отказался: "Больше я говорить не буду на эту тему".