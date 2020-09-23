Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего племянника и руководителя чеченского управления ГИБДД Идриса Черхигова куратором Гудермесского и Шелковского районов.

Как сообщает "Кавказский узел", ранее эту должность занимал глава МВД Чечни Руслан Алханов.

Черхигов по окончании вуза был назначен замруководителя администрации главы и правительства Чечни. С октября 2017 года он возглавлял управление ГИБДД по Чечне. Отец Идриса Черхигова, Рамзан Черхигов, занимает пост министра транспорта и связи Чечни.

Сообщается, что на первом совещании Черхигов предложил главам сельских поселений провести субботники по санитарной очистке улиц. Издание отметило, что жители Чечни неоднократно жаловались на обязанность выходить на субботники, которая сохранялась даже в период ограничений из-за коронавируса.

Рамзан Кадыров ранее разделил Чеченскую республику на секторы и назначил близких себе силовиков и чиновников контролировать работу муниципалитетов. А 1 сентября глава Чечни назначил свою дочь Айшат Кадырову на должность первого заместителя министра культуры региона.

Родственники Рамзана Кадырова занимают различные руководящие посты в Чеченской республике, некоторые из них назначены на высокие должности на федеральном уровне, напоминает "Кавказ.Реалии". Таким образом, Рамзан Кадыров укрепляет непотизм (кумовство) на вверенной ему президентом России территории.

СПИСОК родственников Кадырова во властных структурах Чечни

- Айшат Кадырова, дочь Рамзана Кадырова, - первый заместитель министра культуры Чечни;

- Зулай Кадырова (Закриева), сестра Кадырова, - помощник главы Чеченской республики;

- Зарган Кадырова (Черхигова), еще одна сестра Кадырова, является его помощником по дошкольному образованию;

- Медни Кадырова, супруга Кадырова, является вице-президентом Регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова;

- Одес Байсултанов, двоюродный брат Кадырова, занимает пост заместителя министра спорта России;

- Хас-Магомед Кадыров, четвероюродный брат Кадырова, занимает пост мэра города Аргун;

- Висит Кадыров, троюродный брат главы Чечни, еще один его помощник;

- Адам Делимханов, четвероюродный брат Кадырова, - депутат Госдумы РФ;

- Алибек Делимханов, другой четвероюродный брат, - генерал-майор, замкомандующего Северокавказским округом войск национальной гвардии РФ (Росгвардия);

- Шарип Делимханов, четвероюродный брат, генерал-майор полиции, занимает пост начальника управления ФСВНГ РФ по Чеченской Республике;

- Амхад (Сурхо) Делимханов, другой четвероюродный брат Кадырова, также работает в структурах МВД;

- Идрис Байсултанова, двоюродный брат Кадырова, - министр образования и науки Чечни;

- Ибрагим (Якуб) Закриев, племянник, сын сестры Кадырова, занимает пост мэра Грозного;

- Идрис Черхигов, племянник, - начальник Управления ГИБДД МВД по ЧР;

- Хамзат Кадыров, племянник, - глава Совета безопасности Чечни;

- Рамзан Черхигов, муж сестры Рамзана Кадырова, - министр транспорта Чечни;

- Салман Закриев, муж другой сестры Кадырова, - зампредседателя парламента Чечни;

- Висхан Мацуев, муж дочери Кадырова, - руководитель миграционного управления Чечни;

Иса Тумхаджиев, муж еще одной родственницы Кадырова, - заместитель председателя правительства Чечни;

- Асланбек Айдамиров, брат жены Кадырова, - зампредседателя парламента ЧР;

- Руслан Алханов, свекор дочери Кадырова, - глава МВД Чечни;

- Сахаб Закриев, брат зятя Кадырова, - глава администрации Гудермесского района;

- Аймани Кадырова, мать Рамзана Кадырова, - президент Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова;

- Хож-Ахмед-Хаджи Кадыров, двоюродный дядя Кадырова, - председатель Совета алимов СКФО и ЧР;

- Шахмомед Кадыров, троюродный дядя Кадырова, - директор крупнейшего оптового рынка Чечни "Беркат";

- Абусупьян Дааев, двоюродный брат Кадырова, - замдиректора "Роснефти" в Чечне.

