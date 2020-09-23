Шестеро заключенных сбежали из колонии строгого режима в Дагестане, сделав подкоп

Moscow-Live.ru / Шуклина Ольга Идет розыск, выставлены временные посты, разосланы ориентировки. По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования, на место выехал глава регионального управления ФСИН Андрей Поляков

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Шесть осужденных сделали подкоп и сбежали из исправительной колонии N2 в Дагестане. Как сообщили РИА "Новости" в региональном управлении ФСИН, лаз обнаружили во вторник при обходе на контрольно-следовой полосе.

Идет розыск, выставлены временные посты, разосланы ориентировки. По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования, на место выехал глава регионального управления ФСИН Андрей Поляков. В колонии проводится служебная проверка.

"В регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России. Для организации и участия в оперативно-разыскных мероприятиях в состав группы включены сотрудники отдела розыска ФСИН России", - сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН. В Дагестане сформировали оперативный штаб по розыску и задержанию осужденных. По результатам служебной проверки все виновные в происшествии будут привлечены к строгой ответственности вплоть до уголовной.

Как заявил "Интерфаксу" представитель МВД, один осужденный приговорен к 15 годам за убийство, двое - к 12 годам колонии за наркотики, один - к восьми годам, еще двое к другим срокам не меньше восьми лет.

Как уточняет телеканал "360", беглецам удалось выбраться на свободу через выкопанный тоннель. По неподтвержденной информации, подкоп разрабатывали в течение года. Исправительная колония строгого режима N 2 находится в поселке городского типа Шамхал. По данным телеканала, речь идет о 31-летнем Рашиде Аминове, 21-летнем Магомеде Абдулакадирове, 30-летних Шамиле Бойматове и Махмадрасуле Машрабове, 22-летних Нажмудине Ахмеднабиеве и Магди Мириеве.