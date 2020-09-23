AgnosticPreachersKid / Wikipedia Управление по контролю за иностранными активами Минфина США

AgnosticPreachersKid / Wikipedia

Министерство финансов США 23 сентября ввело санкции против восьми россиян и выходцев из России, а также семи российских компаний, которых ведомство связало с "поваром Путина" Евгением Пригожиным.

Санкции вводятся в связи с киберпреступлениями, вмешательством в выборы в США, а также ситуацией на Украине, говорится на сайте Минфина США. Среди граждан России, попавших под санкции, проживающие на родине Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин. Все они из Санкт-Петербурга.

Также ограничительные меры вводятся в отношении Александра Кузина, Дмитрия Сытого, Евгения Ходотова, которые находятся в Центральной Африканской Республике, а также против Никиты Ковалевского, проживающего в Финляндии. У последнего финское гражданство, данных его российского паспорта Минфин не приводит.

Среди компаний, попавших под санкции, - находящиеся в Финляндии Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY. Все они находятся по одному и тому же адресу. Также в список попали Lobaye Invest из ЦАР, ООО "М-Финанс" и АО НПП ПТ "Океанос" из Санкт-Петербурга, которое занимается технологиями для освоения шельфовых зон. На сайте компании "Океанос" говорится, что среди ее заказчиков есть "Газпром" и "Роснефть". В Минфине утверждают, что она связана с ФСБ.

Ресторатора Евгения Пригожина называют "поваром Путина" и связывают с "Агентством интернет-исследований", известным также как "фабрика троллей". Сотрудники этой организации, пытаются влиять на общественное мнение в соцсетях с помощью постов и комментариев с фейковых аккаунтов.

Ранее Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам. Под санкции попали главный центр спецтехнологий Генерального штаба ВС России и четверо граждан страны.