В день смерти неонациста Максима Марцинкевича (Тесака) в камере челябинского СИЗО, где он находился, не работала система видеонаблюдения, сообщил его адвокат Алексей Михальчик.

По словам адвоката, по неизвестной причине система видеонаблюдения в камере не работала именно в день смерти. Эту информацию он выяснил из материалов проверки, которую ведет Следственный комитет по факту смерти Марцинкевича.

Кроме этого, на месте смерти Марцинкевича найдено большое количество следов крови. Каким именно способом Марцинкевич покончил с собой, если это было самоубийство, пока не ясно, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Михальчика. Защиту пока не ознакомили с результатами экспертизы тела, которую проводило следствие.

Ранее судмедэксперт заключила, что, судя по посмертной фотографии Марцинкевича, сделанной в камере СИЗО Челябинска (а именно по положению рук и вывернутым суставам), осужденный не мог самостоятельно нанести себе травмы.

Адвокат также добавил, что 23 сентября отцу Марцинкевича должны выдать тело сына для транспортировки в Москву. После этого семья должна была принять решение о независимой экспертизе.

Однако, как передает "МБХ медиа", родственникам отказали в выдаче тела. Отцу Максима Марцинкевича не показали тело сына в челябинском морге, несмотря на то, что для этого были получены все необходимые документы.

"Приехали в морг, чтобы осмотреть перед транспортировкой, а санитар говорит: "Поступило указание от начальника не выдавать сегодня, пакуем в цинковый, завариваем гроб, мы вам показывать не будем, открывать не будем, осмотр не можем предоставить". Выдача будет завтра в цинковом гробу. Ему говорят: "А если там другой человек?". Он говорит, что такое распоряжение от начальника морга", - рассказал адвокат Михальчик.

Он отметил, что причины такого решения не ясны. "Гроб надо будет разваривать потом после получения? Получается так. Какие-то формальные основания есть, но не понятно, почему отцу не показывают тело", - добавил юрист.

"Семье Марцинкевича выдали справку из специализированного отдела ЗАГС о его смерти. Там никак не отмечен факт, что на теле Максима есть раны на шее и руках. В других материалах дела об этом информация есть. Кроме того, в справке сказано, что Марцинкевич умер от асфиксии", - подчеркнул Михальчик.

16 сентября российский неонацист Максим Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере СИЗО-3 Челябинска. Во ФСИН заявили, что предварительная причина смерти - суицид. В СК утверждают, что Марцинкевич оставил несколько предсмертных записок. В одной из них он написал, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3, и попросил передать своей гражданской жене книгу про коммунизм и личный дневник. В конце было написано: "Простите меня".

По предварительным данным, Марцинкевич умер от потери крови, рядом с ним обнаружили бритвенные лезвия. По факту смерти была начаты служебная и доследственная проверка. Адвокаты попросили Следственный комитет возбудить уголовное дело по статье "Убийство".