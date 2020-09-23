Российские иудеи благодарны полиции за вовремя предотвращенное убийство главы еврейской общины Краснодара, которое планировала секта "Граждане СССР", заявил в среду главный раввин России Берл Лазар.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции на Кубани предотвратили заказное убийство лидера религиозной общины Краснодара. Заказчиками были активисты неофициального движения "Граждане СССР", которые обещали исполнителю в качестве вознаграждения высокий статус в своем движении.

"Еще в прошлом году в нашу синагогу в Краснодаре заявились эти "Граждане СССР" и угрожали верующим людям. Мы тогда обратились в правоохранительные органы - и, как теперь выяснилось, полиция с той самой поры действительно держала руку на пульсе и сделала все, чтобы не допустить преступления. Сердечное спасибо ей за это", - говорится в заявлении Лазара. По его мнению, преступление планировалось перед еврейским Новым годом не случайно - "явно ставилась задача запугать людей, вызвать панику, это традиционная задача террористов".

"Но вот для нас с вами в этой истории содержится важный урок. Что это за секта "СССР"? Что мы о ней знаем? Что они не признают ликвидации Советского Союза, ходят с самодельными советскими паспортами и не платят за услуги ЖКХ. Первая реакция на бытовом уровне - это сумасшедшие, на них просто надо не обращать внимания. Но вдруг оказывается, что, если не обращать внимания, они принимаются планировать заказные убийства. Это как с любой болезнью - если ее не лечить, она будет развиваться и разрушать весь организм", - добавил Лазар.

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода также выступил с заявлением по этому поводу. Он считает, что проведенная оперативниками операция имеет большое значение для всех национальных и религиозных общин, "которые, к сожалению, могут также стать жертвами ксенофобских объединений". Раввин полагает, что эта операция "станет поучительной историей" для тех, кто увлекается экстремистской идеологией. Также Борода подчеркнул, что нельзя недооценивать маргинальные организации."Несмотря на запугивающий посыл манифестов организации "Граждане СССР", их абсурдность в какой-то мере порождала смехотворный эффект, вызывала к ним несерьезное отношение. Но это обманчивое чувство, и, к сожалению, мы все смогли убедиться, что призывы к разгромам, ярая ненависть одних людей к другим, откат от просвещения и открытости в средневековые заблуждения не могут нести шуточный характер, рано или поздно они приводят к трагическому исходу", - подчеркнул Борода.

Полицейские инсценировали убийство, чтобы задержать "граждан СССР"

Чтобы задержать подозреваемых из секты "граждан СССР" в организации покушения на лидера еврейской общины, кубанские полицейские инсценировали его убийство.

По версии следствия, 60-летний мужчина и 70-летняя женщина "искали киллера" для убийства 51-летнего лидера религиозной общины Краснодара. В его роли выступил оперативник, которому подозреваемые пообещали "высокий статус в своем движении" и выдали монтажный нож, медицинскую маску и женский чулок.

Как сообщает "МВД медиа", полицейские инсценировали убийство, загримировав главу общины, и задержали подозреваемых, когда они передавали оперативнику "документ о его назначении "советским" министром в обмен на фото и вещи мужчины в подтверждение исполнения заказа.

Как отмечает религиовед Роман Силантьев, секта "Верховный суд СССР", члены которой пытались заказать убийство религиозного лидера в Краснодаре, является одним из самых агрессивных направлений секты некрокоммунистов.

"Ее лидер, Марина Мелихова-Мещерякова, ведьма по профессии, с весны этого года находится под стражей. Ей предъявлены обвинения по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), в том числе за призывы к насилию в отношении еврейской общины Краснодара", - рассказал Силантьев "Интерфаксу".

Кроме того, по его информации, эта секта несет ответственность за массовые беспорядки в Северной Осетии в период карантина и рассылает "судебные решения", в которых называет Российскую Федерацию террористическим государством. "Деньги они зарабатывают посредством "обнуления" кредитов и продажи "советских" документов. Поощрить киллера они собирались должностью "советского" министра или даже "главы КГБ", - сказал Силантьев.

По его словам, "на данный момент члены секты блокируются с адептами бывшего схимонаха Сергия (в миру Николая) Романова на почве ненависти к хасидскому движению "Хабад".

Суд в Краснодаре уже арестовал двух человек по подозрению в организации убийства. В отношении них возбуждено дело по факту организации приготовления к убийству по найму по мотивам религиозной, национальной и политической ненависти (часть 1 статья 30, часть 3 статья 33, пункты "ж", "з", "л" части 2 статья 105 УК).