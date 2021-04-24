В Ижевске на улице Клубная с балкона дома 44 сорвалась часть обшивки и рухнула на проходящих внизу двух девушек

izhevsk.118 / Instagram

В Ижевске на улице Клубная с балкона дома 44 сорвалась часть обшивки и рухнула на проходящих внизу двух девушек.

Девушки заходили в магазин, расположенный на первом этаже жилого дома. В момент обрушения они успели отпрыгнуть в сторону от падающих сверху кусков конструкции. Это случайно попало на видео.

Как заявил в интервью порталу Izhlife председатель Объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев, вины управляющей компании в произошедшем нет, так как обшивка балкона находится в собственности владельца квартиры.

"Управляющая компания в данном случае должна, с точки зрения безопасности, уведомлять собственника о необходимости проведения работ. Ответственность за причинённый вред несет виновник, которого, исходя из обстоятельств, может определить суд", - заявил чиновник.

Следственные органы уже начали проверку по факту размещенной в соцсети информации об обрушении части балкона жилого дома на двух женщин. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Удмуртии, одна из них "предположительно получила травму".