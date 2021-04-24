Совет министров Кипра принял решение крайне ужесточить карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации

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Совет министров Кипра принял решение крайне ужесточить карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. С 26 апреля до 9 мая включительно комендантский час будет действовать с 21:00 до 5:00, запрещены собрания, из дома можно выйти раз в сутки, отправив уведомление, церковные службы будут совершаться без присутствия верующих, за исключением Пасхи, приостанавливается работа всего общепита (ресторанов, таверн, кафе, пабов, закусочных и баров) и магазинов розничной торговли, за исключением продуктовых.

В связи с объявленным локдауном Кипр закрывается для российских туристов. Те граждане РФ, кто уже приобрел туда туры на майские праздники, вынуждены в спешке возвращать билеты и искать подходящие альтернативы.

"Аэрофлот" уже объявил, что его пассажиры, планировавшие лететь на Кипр, смогут сдать билеты или поменять дату вылета. Такое решение авиакомпания приняла после того, как власти Кипра объявили о введении локдауна с 26 апреля.

Это касается пассажиров рейсов "Москва - Ларнака/Пафос" или "Санкт-Петербург - Ларнака" с датой вылета с 26 апреля по 16 мая. Им разрешается однократно изменить дату вылета на любую другую до конца года без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление либо же вернуть билет без применения штрафных санкций.

При этом "Аэрофлот" продолжит ежедневно летать по маршруту "Москва - Ларнака". Авиакомпания "Россия" будет выполнять три рейса в неделю из Петербурга.

На Кипре в последние дни резко растет случаев COVID-19 - накануне было выявлено 927 инфицированных, один человек умер, а общее число жертв коронавируса приближается к 300. Население острова составляет порядка 800 тысяч человек, а общее число зараженных превысило 60,5 тысяч человек.