Больше всех коррупционных преступлений среди российских чиновников в прошлом году совершили сотрудники правоохранительных органов

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Больше всех коррупционных преступлений среди российских чиновников в прошлом году совершили сотрудники правоохранительных органов.

Как следует из доклада Генпрокурора РФ Игоря Краснова для Совета Федерации, из 10879 должностных лиц, совершивших преступления коррупционной направленности в 2020 году, 17,4% составили лица, занимавшие должности в правоохранительных органах (1897 человек).

Далее идут чиновники в системе Минобороны России (12,3%), в органах исполнительной власти всех уровней (8,9%), в органах законодательной власти всех уровней (0,6%).

Наибольший прирост (на 30,1%) совершивших такие преступления в 2020 году зафиксирован среди занимавших должности в системе Минобороны РФ.

Кроме того, в 2020 году была пресечена преступная деятельность 27 чиновников, замещающих государственные должности РФ и государственные должности субъектов РФ, 68 руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 61 члена правительств субъектов РФ и руководителей региональных министерств, 59 глав муниципальных образований, 10 высших офицеров Вооруженных сил и Федеральной службы войск национальной гвардии, 22 руководителей территориальных подразделений правоохранительных органов.

Ущерб от коррупционных преступлений за год - 58,4 млрд рублей

По данным Генпрокурора РФ, ущерб от коррупционных преступлений в России за год составил 58,4 млрд рублей. Это 11,4% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений.

В докладе отмечается, что в минувшем году "незначительно увеличилась сумма добровольно возмещенного материального ущерба от преступлений коррупционной направленности". В 2020 году она составила 4,2 млрд рублей, в 2019 году - 4,1 млрд рублей.

В то же время более чем в два раза увеличилась стоимость изъятого имущества, денег и ценностей обвиняемых в коррупции (в 2020 году она составила 3,9 млрд рублей, а в 2019 году - 1,5 млрд рублей). Стоимость имущества, на которое наложен арест, выросла на 33% (в 2020 году - 24,3 млрд рублей, в 2019 году - 18,2 млрд рублей). Иски о возмещении ущерба от коррупционных преступлений предъявлены в прошлом году почти всеми прокурорами субъектов РФ.

Треть коррупционных преступлений, выявленных в 2020 году, приходится на сферу государственного управления и обеспечения военной безопасности, говорится в докладе генпрокурора РФ. "Анализ деятельности правоохранительных органов показывает, что коррупцией остаются поражены практически все сферы экономической деятельности. Наибольший процент преступлений коррупционной направленности (32,8%, или 7 462 преступления) из всех таких деяний приходится на сферу государственного управления и обеспечения военной безопасности, обязательного социального обеспечения", - отмечается в документе.

19,9% (4 521) составляют преступления, совершенные в сфере деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности, 14,1% (3 217) - образования, 8% (1 823) - здравоохранения, 5,4% (1 221) - финансовой деятельности, 5,1% (1 160) - строительства, 4,9% (1 106) - транспорта, сообщает ТАСС.

Всего в минувшем году было зарегистрировано 30 813 преступлений коррупционной направленности. 73,9% (22 772) из них выявлено органами внутренних дел. Но за последний год значительно возросла в этом деле активность ФСБ - там раскрыли на 27,5% больше коррупционных преступлений, чем годом ранее. Всего органами Федеральной службы безопасности в 2020 году выявлено 4 310 таких преступлений, или 14% от их общего количества.

Больше всего коррупционеров раскрыто в Приволжском и Центральном федеральных округах

Большинство коррупционных преступлений за прошлый год пришлось на Приволжский и Центральный федеральные округа - 21,2% и 17,3% соответственно.

Далее идут Южный (10%), Сибирский (8,7%), Уральский (8,6%), Северо-Кавказский (7,2%), Северо-Западный (5,9%) и Дальневосточный (4,8%) федеральные округа.

Из доклада Генпрокуратуры следует, что почти половину преступлений коррупционной направленности составляют взятки. "Как и в предыдущие годы, в структуре коррупционной преступности наибольший удельный вес имеют преступления, связанные со взяточничеством (47,2%)", - указано в документе.

В 2020 году число преступлений, связанных с получением взятки возросло на 4,7% - с 3 988 до 4 174. На 15% стало больше фактов дачи взяток. В то же время случаи мелкого взяточничества сократились на 2,5% (с 5 408 до 5 274). При этом доля мелкого взяточничества в структуре взяток составляет более трети (в 2020 году - 36,3%).

Среди других видов коррупционной преступности четверть приходится на мошенничество, существенным остается удельный вес фактов присвоения и растраты (8,8%), а также служебного подлога (6,3%). "Число зарегистрированных преступлений, связанных с подкупом должностных лиц при осуществлении ими полномочий в сфере государственных и муниципальных закупок (откатов), в 2020 году снизилось на 11,9% (с 707 до 623)", - говорится в докладе.

Также в прошлом году возросло количество преступлений коррупционной направленности, совершенных организованной группой или преступным сообществом - с 1 136 до 1 252, или на 10,2 %. Кроме того, в 2020 году количество преступлений коррупционной направленности, совершенных в крупном или особо крупном размере либо причинивших особо крупный ущерб, увеличилось на 14,3% - с 5 408 до 6 180, удельный вес таких преступлений составил 22%.