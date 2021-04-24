В Москву из подмосковного Алабино прибыла военная техника, которая примет участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади

Минобороны России / ВКонтакте

В Москву из подмосковного Алабино прибыла военная техника, которая примет участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади.

В столице в военном параде примут участие более 12,5 тыс. человек, более 200 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов. В состав механизированной колонны включены 35 образцов новой и модернизированной военной техники.

"Сегодня военная техника механизированной колонны, принимающая участие в военном параде на Красной площади 9 мая, завершила передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы", - сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Первой на площадку прибыла колонна из более чем 200 единиц колесной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А и "Бумеранг", ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", ЗРС "С-400", бронеавтомобили "Тайфун" различной модификации, а также техника обслуживающей группы. Танки Т-34-85, Т-90М и "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25" были доставлены в Москву на специальной технике.

Вторая колонна гусеничной техники, в состав которой вошли более 100 единиц, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины БМД-4М, БТР-МДМ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция-СВ", БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2", была доставлена железнодорожным транспортом на станцию "Пресня", после чего совершила марш своим ходом на временную площадку, передает РИА "Новости".

Военная техника прибыла в Москву для подготовки к параду Победы: https://t.co/Zuy6ZuzHpW



Фото: РИАМО, Александр Манзюк pic.twitter.com/fksOj2OHVk — РИАМО (@riamo_ru) April 24, 2021

Более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции обеспечили безопасность движения при следовании техники механизированной колонны.

Напомним, в Москве решение о снятии ограничений на массовые мероприятия к 9 мая будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.

В этому году торжественные мероприятия в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 377 населенных пунктах России, а военные парады пройдут в 28 городах страны.