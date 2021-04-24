В Москву из подмосковного Алабино прибыла военная техника, которая примет участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади
Минобороны России / ВКонтакте
В Москву из подмосковного Алабино прибыла военная техника, которая примет участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади
 
 
 
В Москву из подмосковного Алабино прибыла военная техника, которая примет участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади
Минобороны России / ВКонтакте

В Москву из подмосковного Алабино прибыла военная техника, которая примет участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади.

В столице в военном параде примут участие более 12,5 тыс. человек, более 200 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов. В состав механизированной колонны включены 35 образцов новой и модернизированной военной техники.

"Сегодня военная техника механизированной колонны, принимающая участие в военном параде на Красной площади 9 мая, завершила передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы", - сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Первой на площадку прибыла колонна из более чем 200 единиц колесной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А и "Бумеранг", ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", ЗРС "С-400", бронеавтомобили "Тайфун" различной модификации, а также техника обслуживающей группы. Танки Т-34-85, Т-90М и "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25" были доставлены в Москву на специальной технике.

Вторая колонна гусеничной техники, в состав которой вошли более 100 единиц, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины БМД-4М, БТР-МДМ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция-СВ", БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2", была доставлена железнодорожным транспортом на станцию "Пресня", после чего совершила марш своим ходом на временную площадку, передает РИА "Новости".

Более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции обеспечили безопасность движения при следовании техники механизированной колонны.

Напомним, в Москве решение о снятии ограничений на массовые мероприятия к 9 мая будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.

В этому году торжественные мероприятия в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 377 населенных пунктах России, а военные парады пройдут в 28 городах страны.