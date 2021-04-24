Выдающаяся советская разведчица Зинаида Батраева скончалась в Москве на 99-м году жизни. Кончину Батраевой подтвердили в пресс-бюро Службы внешней разведки России

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Выдающаяся советская разведчица Зинаида Батраева скончалась в Москве на 99-м году жизни. Кончину Батраевой подтвердили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"Зинаида Николаевна Батраева со своим супругом Борисом Никодимовичем Батраевым оставили яркий след в истории нашей внешней разведки. Это была пара прекрасных оперативных сотрудников, очень светлые и добрые люди", - сказал РИА "Новости" руководитель пресс-бюро Сергей Иванов.

Супруги Батраевы провели в шести долгосрочных загранкомандировках ровно четверть века. Зинаида Батраева поддерживала связь с ценной агентурой и добывала важную оперативную информацию. Борис Батраев был ее руководителем и одновременно резидентом внешней разведки.

Зинаиде Батраевой в свое время была посвящена отдельная глава в сборнике "Женские судьбы разведки" официального историографа СВР Владимира Антонова. "Я была не только разведчицей, но и женой резидента. А это накладывает дополнительные обязанности. Это тоже работа, и работа ответственная. Сотрудники резидентуры, как правило, приезжают за границу с женами. И надо так себя вести, так строить работу с женщинами, чтобы в семьях не было ссор, недоразумений, обид, которые могли бы повлиять на обстановку в коллективе. Мы, женщины, были дружны между собой. Дружны были и наши мужчины. А хорошая атмосфера способствовала нормальной работе резидентур в целом", - вспоминала Батраева.

Будущая легендарная советская разведчица родилась 4 октября 1922 года в селе Дурыкино Солнечногорского района Московской области в крестьянской семье. После окончания средней школы поступила в Московский институт инженеров транспорта, но спустя год была вынуждена уйти из института, так как в это время была введена плата за обучение в старших классах средней школы и в высших учебных заведениях, а средств на учебу в семье не хватало.

В том же году Зинаида устроилась на работу в архивное подразделение НКВД. До начала войны она работала старшим регистратором картотеки.

В начале Великой Отечественной войны часть подразделений НКВД, в том числе и его архив, были эвакуированы в Свердловск (Екатеринбург). Зинаида оказалась на Урале, где ее направили на учебу в Свердловскую межкраевую школу НКВД, готовившую сотрудников для контрразведки и разведки.

В ноябре 1942 года она на "отлично" окончила межкраевую школу и была направлена в Москву, где ее определили младшим оперуполномоченным по Москве и Московской области, то есть на конкретную оперативную работу: она встречалась с агентурой, занималась вербовкой.

В октябре 1943 года Зинаиду перевели на работу во внешнюю разведку. На этот раз она продолжила учебу уже в Высшей школе НКГБ. Помимо спецдисциплин, слушатели активно изучали иностранные языки. Позже в личном деле разведчицы будет указано: "Свободно владеет французским, итальянским и английским языками".

В Высшей школе она и познакомилась со своим будущим мужем, Борисом Батраевым. В конце 1945 года молодые люди на "отлично" сдали выпускные экзамены и были направлены на работу в Первое (разведывательное) управление НКГБ: Борис - в подразделение научно-технической разведки, а Зинаида - в информационное подразделение. В 1946 году они поженились.

В свою первую загранкомандировку, в Италию, супруги Батраевы выехали в марте 1947 года. "Татьяна" (таким был оперативный псевдоним молодой разведчицы) работала в резидентуре переводчицей, однако часто привлекалась к оперативной работе.

"Я хорошо помню свою первую оперативную встречу в большом кафе, - рассказывала Зинаида Батраева. - Я должна была по паролю встретиться с агентом и передать ему крупную сумму денег. Из Центра мне сообщили, что особой приметой агента является его хромота. Минут за 15 до встречи я заняла столик, заказала кофе и стала наблюдать за входом, поджидая хромого человека. Представьте мое состояние: за эти 15 минут в кафе вошли четверо (!) хромоногих мужчин: один сильно хромал, двое прихрамывали, четвертый был вообще на костылях. Лишь пятый мужчина, хромавший и опиравшийся на трость, оказался нужным мне человеком. Он меня сразу "вычислил", с улыбкой подошел к столику и расположился рядом. Мы обменялись паролями. Все прошло благополучно".

Вторая командировка супругов была во Францию. В Париже "Тим" (таким был оперативный псевдоним Батраева) по прикрытию являлся атташе Посольства СССР по вопросам культуры, "Татьяна" - переводчицей посольства. Однако основным их занятием была оперативная работа в составе парижской резидентуры.

Сразу же по приезде в Париж "Татьяне" поручили поддерживать связь с ценным источником. По его просьбе, он должен был передавать материалы только женщине и только поздно вечером. Длительное время "Татьяна" приходила на заранее обусловленные места встреч, получая важную информацию.

"Однажды был такой случай: я вышла на место встречи и на противоположной стороне улицы увидела своего объекта. Как всегда в это время года (а дело было осенью) он был с зонтом, в темной широкополой шляпе и в дорогом темном плаще. Как обычно, он медленно прохаживался взад-вперед, подергивая пальцами усы. У меня с ним были хорошие отношения. Я перешла улицу и с приветствиями, как к знакомому, устремилась к нему. И вдруг мне в ответ: "Вам что, не терпится заработать?" Оказалось, что это был совершенно посторонний человек, и он меня принял за проститутку. С извинениями я ретировалась. Позже выяснилось, что страховавший меня оперработник (а я всегда ходила на такие встречи с сопровождающим, так как материалы агент передавал очень важные) тоже принял этого человека за источника. Оказалось, что агент был занят и не смог выйти на встречу. Мы встретились с ним на другой день в шесть часов утра".

Помимо текущей оперативной работы "Татьяне" в Париже пришлось выполнять и другую ответственную миссию. На протяжении пяти лет она поддерживала связь с надежным агентом советской разведки и руководителем агентурной группы Каридад Меркадер (оперативный псевдоним "Мать") - матерью Рамона Меркадера (оперативный псевдоним "Раймонд"), заключенного в мексиканскую тюрьму за убийство Льва Троцкого. Его приговорили к 20 годам тюремного заключения. Мексиканские спецслужбы искали в убийстве Троцкого советский след. Но несмотря на пытки, "Раймонд" не признавался в связях с советской разведкой.

"Обычно мы встречались с Каридад в кафе. Иногда я ей приносила письма от Рамона, которые пересылались из Мексики через Центр. Периодически передавала деньги: Берия назначил ей пожизненную пенсию... Все эти годы Каридад пыталась освободить сына. Ну, а для меня продолжавшиеся пять лет встречи с матерью были мучительны, так как я передавала бесконечные обещания Центра относительно скорейшего освобождения ее сына. Безусловно, предпринимались неоднократные попытки его освобождения, но все они были безуспешны", - вспоминала Батраева.

Ее супруг, Борис Батраев, работал в парижской резидентуре внешней разведки исключительно успешно. От своих источников он получал важную научно-техническую информацию, за что в 1956 году был награжден орденом Красной Звезды. В течение работы в Париже Борис неоднократно встречался с вдовой Ивана Алексеевича Бунина - Верой Николаевной Буниной (Муромцевой). Батраев выполнял деликатную миссию - способствовал возвращению на родину творческого наследия великого русского писателя. Уже на третьей встрече в разведчиком, представившимся сотрудником отдела МИД по линии вопросов культуры, Вера Бунина передала Батраеву первый сверток книг, за ним последовали второй и третий. Каждый состоял из 6-8 книг. Часто к ним прилагались рукописи, черновики, письма, так или иначе связанные с бунинскими стихами, прозой или публицистикой. Разведчик отвозил эти сокровища в посольство, писал сопроводительные письма в МИД. Оттуда рукописи поступали в Союз писателей, где тексты, изданные во Франции, сверялись с бунинской правкой, корректировались. В итоге почти весь литературный архив Бунина вернулся в Москву, а вдова писателя стала ежемесячно получать пенсию от Союза писателей СССР.

После 1961 года сотрудники советской внешней разведки Батраевы выезжали в командировки в экзотические страны: на Цейлон, в Индию и Пакистан, в которых Борис Никодимович являлся резидентом. В этих странах Зинаида Батраева находилась в качестве "жены высокопоставленного советского дипломата". Она устраивала в своем доме приемы, занимала многочисленных гостей, играла роль заботливой мамы. Только очень узкий круг людей знал, что жена резидента активно помогала мужу в организации встреч, в расширении связей, занималась первичным изучением людей, проводила контрнаблюдение, подключалась к информационной работе.

В Индии Борис Батраев пробыл вместе с семьей до 1971 года. В 1973 году их с женой направили в Пакистан. С 1982 по 1988 год Батрает работал в Болгарии в качестве первого заместителя (по разведке) представителя КГБ СССР при МВД НРБ. Из своей последней зарубежной командировки Батраевы вернулись в 1988 году. Скончался Борис Никодимович Батраев 29 февраля 2008 года.