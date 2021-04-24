Американская Федеральная комиссия по связи (FCC) обязала маркировать все видео- и аудиоматериалы, изготовленные по заказу или на деньги иностранного государства или политических партий иностранных государств, транслируемые по американскому радио и телевидению.

Как говорится в опубликованном документе, такие видео- и аудиоматериалы должны иметь соответствующую маркировку.

В конце и начале радио или телепередачи, но не реже, чем один раз в час в эфире должно звучать напоминание: "Данная программа (спонсирована, оплачена или предоставлена) полностью или частично иностранным государственным учреждением по поручению (название иностранного государства)". Объявление должно оставаться на экране не менее четырех секунд и занимать не менее четырех процентов "вертикальной высоты кадра".

Цель такого решения - донести до граждан США информацию, что иностранные правительства спонсируют и оплачивают программы, в которых нередко обсуждаются вопросы, раскалывающие американское общество.

Американцы должны знать, что иностранное правительство пытается в чем-то их убедить, говорится в заявлении FCC. Во время обсуждения этой директивы глава Федеральной комиссии по связи Джессика Розенворсел напомнила о том, что программы, оплаченные российским правительствами, транслируются в Вашингтоне.

Как отмечает "Радио Свобода"*, иностранные компании и граждане не имеют права владеть теле- и радиостанциями в Соединенных Штатах, поэтому они покупают эфирное время у американских владельцев. К примеру, одна из радиостанций в Вашингтоне ведет круглосуточную трансляцию англоязычных передач российского государственного "Радио Спутник". Передачи "Радио Спутник" транслируются и в других регионах. А прокремлевская телекомпания RT круглосуточно транслирует свои программы в кабельных сетях американских городов. RT и "Радио Спутник" внесены в США в список "иностранных агентов" и должны были и прежде маркировать свои материалы. Решение FCC касается также программ, произведенных компаниями, не включенными в список иноагентов.