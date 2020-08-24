Заведующий отделением анестезиологии-реанимации N1 НМХЦ им. Пирогова Борис Теплых утверждает, что немецкие врачи продолжают лечить Навального назначенным в России атропином и о клинической картине отравления говорили и российские медики.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации N1 НМХЦ им. Пирогова Борис Теплых заявил, что немецкие врачи продолжают лечить Навального назначенным в России атропином и о клинической картине отравления говорили и российские медики.

По его словам, атропин Навальному давали еще в первые минуты после госпитализации, передает "Интерфакс"."Для меня ничего нового пока в заявлениях коллег из Charite не прозвучало. Они говорят о клинических данных, показывающих на интоксикацию ингибиторами холинэстеразы. Ну, во-первых, о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было", - сказал Теплых в понедельник.

Он утверждает, эта же версия прорабатывалась и российскими врачами в первый же день поступления пациента, "но подтверждения не нашла".

"Что касается атропина, который коллеги назначили для лечения, то в первые минуты после поступления инъекции этого препарата пациенту были сделаны. В последующем обсуждалась необходимость его повторного введения", - отмечает Теплых.

Он заметил, что наличие такой клинической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни.

Эксперт также подчеркнул, что врачи готовы к взаимодействию с немецкими коллегами, выразив надежду, что состояние Навального продолжит улучшаться.

В свою очередь заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи N1 в Омске Анатолий Калиниченко пока воздерживается от комментариев по поводу заявления немецкой клиники Charite о том, что Навальный был отравлен.

"Я сейчас не могу откомментировать этот вопрос. Конечно, мы будем разбираться, мы ошиблись или лаборатория, или это все дезинформация", - заявил агентству Калиниченко в понедельник вечером .

Врач напомнил, что диагноз "отравление неизвестным веществом" у медиков был с самого начала, анализы были направлены специалистам судебно-медицинской экспертизы. "И до получения отрицательных результатов у нас все время стоял диагноз острого отравления", - сказал Калиниченко.