Алексей Навальный выживет после предполагаемого отравления, но будет выведен из строя как политик по меньшей мере на один-два месяца, предположил в интервью немецкому таблоиду Bild основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший перевозку оппозиционера из омской больницы в берлинскую клинику "Шарите"

Moscow-Live.ru / Анастасия Зотова В свою очередь главврач омской больницы скорой медицинской помощи N1 Александр Мураховский на пресс-конференции в понедельник, ссылаясь на информацию из берлинской клиники, заявил, что Навальный до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии

Стоп-кадр видео Город55 Омск / YouTube

Алексей Навальный выживет после предполагаемого отравления, но будет выведен из строя как политик по меньшей мере на один-два месяца, предположил в интервью ток-шоу "Правильные вопросы" на канале Bild live основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший перевозку оппозиционера из омской больницы в берлинскую клинику "Шарите".

"Я предполагаю, что он выживет, это моя интерпретация событий последних двух-трех дней", - сказал Бизиль, подчеркнув при этом, что он не является медиком и для полной ясности картины необходимо дождаться оценки немецких врачей. По мнению главы фонда, решающим для Навального остается вопрос, сможет ли он пережить отравление без последствий и дальше заниматься своей деятельностью.

По словам Бизиля, Навальный хорошо перенес перелет из Омска в Берлин, но "в целом ситуация" продолжает вызывать беспокойство, приводит Reuters выдержки из интервью.

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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что семья Навального не уполномочивала никого делать заявления в прессе о его здоровье от своего имени. "В СМИ стали появляться заявления о здоровье Алексея, сделанные посторонними людьми. В связи с этим уточняю: доступа к медицинской информации ни у кого нет. Проверенные сведения о состоянии Алексея могут поступить только от врачей клиники или от меня", - написала она.

По словам Ярмыш, пока никаких новых подробностей о здоровье Навального нет. "Мы просим всех сохранять терпение и не реагировать на ложные сообщения. Как только появится проверенная информация, мы сразу дадим знать", - пообещала она.

Бизиль уточнил РИА "Новости", что, говоря вероятной недееспособности политика, имел в виду собственные оценки на основе опыта с госпитализацией в Берлине издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, который так же, как и Навальный, был доставлен Cinema for Peace из России в Германию на лечение после предполагаемого отравления. Он подчеркнул, что это было лишь сравнение, а не информация врачей.

В свою очередь главврач омской больницы скорой медицинской помощи N1 Александр Мураховский на пресс-конференции в понедельник, ссылаясь на информацию из берлинской клиники, заявил, что Навальный до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии.

По его словам, 22 августа он отправил письмо в "Шарите" о том, что омские врачи готовы сотрудничать и предоставить все данные анализов Навального. "И уже буквально вчера после обеда мы получили ответ из клиники, в котором нас поблагодарили и отметили, что Алексей Навальный находится в стабильном тяжелом состоянии. Немецкие коллеги нам очень благодарны и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти", - заявил Мураховский.

По его словам, омским медикам "с большими усилиями" удалось спасти жизнь политика, в этом "сомневаться нельзя". Мураховский добавил, что лечение велось "оперативно", врачи действовали с Навальным, как с любым другим пациентом. Он также заявил, что не услышал публичных благодарностей в адрес врачей от супруги Навального Юлии."Я могу сказать, что мы с Юлией Борисовной <...> в моем кабинете встречались, ну, как минимум раз пять. Более того - с приглашением врачей, в том числе врачей прибывших к нам из города Москва, очень толковых и высококлассных специалистов, где она задавала им вопросы - они отвечали. Все это происходило у меня в кабинете и неоднократно. Сказала ли она спасибо? Мне - нет. Может быть, она кому-то другому сказала? Но у меня в кабинете, мне или при мне - я такого не услышал", - сказал Мураховский.

Врачи берлинской клиники, как ожидается, выступят с заявлением позже в понедельник.