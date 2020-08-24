Московские школы начнут учебный год с 1 сентября в очном режиме, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Дистанционное обучение не предполагается ни по отдельным предметам, ни в отдельных школах, приводит ее слова Telegram-канал столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Для того, чтобы дети из разных параллелей меньше пересекались, уроки будут начинаться в разное время. У каждого класса будут свои перемены (от общих звонков придется отказаться) и разное время питания в столовой. Чтобы не допустить скопления детей утром, у школ будет возможность открыть дополнительные входы с соблюдением мер безопасности.

За каждым классом будет закреплен кабинет либо на один день, либо на постоянной основе, чтобы школьники не перемещались по зданию. Исключения составят предметы, для которых нужно специальное оборудование - физика, химия, технология или физкультура. Общих линеек 1 сентября в школах не будет, кроме локальных линеек для первоклассников. С другими учениками они контактировать не будут. Каждая школа уже разработала алгоритмы и графики, до 26 августа учителя должны довести эту информацию до родителей.

Учителей, уборщиков, охранников и всех других работников, имеющих доступ в школу, до начала учебного года протестируют на коронавирус. По словам Раковой, Москва будет единственным регионом, где тесты пройдут 100% работников сферы образования, - это около 180 тысяч человек. Родители и дети тоже могут к 1 сентября сдать тесты на коронавирус, бесплатно записавшись в поликлинику.

❗️Детей с подтвержденным коронавирусом или контактировавших с больными в школу не допустят. По словам Раковой, уведомление о больном ребенке придет в школу буквально в течение нескольких часов, и со следующего дня класс будет отправлен на двухнедельный карантин. Обучение в это время будет дистанционным. В оперштабе подчеркнули, что детей с симптомами ОРВИ не нужно приводить в школу: следует остаться дома и вызвать врача.

На территории школы для учителей и родителей будет обязательным ношение масок. "Если педагогу неудобно объяснять новый материал в маске, то в классе при соблюдении социальной дистанции он может ее снять. В остальных случаях он должен носить маску", - пояснили РИА "Новости" в пресс-службе столичного департамента образования.

Ситуацию с коронавирусом в Москве заммэра назвала "стабильной". По последним данным, за сутки в столице подтверждено 625 новых случаев COVID-19, что в оперштабе считают "низким уровнем". Общее число зарегистрированных заболевших в столице - 257 749 человек. За сутки скончались 10 пациентов, за весь период, по официальным данным - 4741. Общее число выписанных пациентов увеличилось до 205 649 (863 за сутки).

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом "хорошей с точки зрения стабильности". В то же время он признал, что проблема сохраняется: ежедневно выявляется около 700 заболевших, от 300 до 400 человек госпитализируется. При этом массовой вакцинации придется ждать еще "месяцы и месяцы".