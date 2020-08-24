Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил к девяти годам колонии строгого режима общественного деятеля из Башкирии Айрата Дильмухаметова. Об этом сообщил в телеграм-канале глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Осужденному также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов и размещением информации на них на протяжении трех лет, уточняет "Idel.Реалии".

Дильмухаметову вменялись публичные призывы к нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1), финансирование и призывы к экстремистской деятельности (ч.1 ст. 282.3 и ч. 1 ст. 280), а также пропаганда терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК).

Прокуратура запрашивала для Дильмухаметова 12 лет колонии строгого режима. В своем последнем слове Дильмухаметов назвал обвинения "совершенно абсурдными" и не признал вину. Адвокат Владимир Красиков просил оправдать активиста. Защита планирует обжаловать приговор.

Айрат Дильмухаметов был арестован в марте 2019 года. Уголовное дело возбудили в том числе из-за ролика, в котором увидели призыв к нарушению территориальной целостности России, пишет "Новая газета". Он также выступал в поддержку фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир"*, что было расценено как оправдание терроризма. Кроме того, Дильмухаметова судили за видеообращение к оппозиционному Форуму свободной России в интернете с призывами "к созданию новой федерации" и его высказывания в передаче "Персонально ваш", прошедшей в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе" в мае 2018 года. Активисту также припомнили высказывания во время инцидента в Баймаке в октябре 2018 года, когда после столкновения группы местных жителей с чеченскими рабочими на стихийном сходе граждан возле местного РОВД собравшиеся потребовали освобождения всех задержанных.

Российское правозащитное общество "Мемориал" в апреле 2019 года внесло Айрата Дильмухаметова в список политзаключенных. Сам он также считает себя жертвой политического преследования.

Активист известен в Башкирии резкой критикой властей. В 2011 году Дильмухаметов получил шесть лет колонии-поселения за "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". А в марте 2015 года Айрат Дильмухаметов был приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в "публичных призывах к терроризму".