Ситуация в преддверии очередного единого дня голосования 13 сентября, когда россиянам предстоит выбрать 20 новых губернаторов, 11 региональных парламентов и свыше 50 законодательных собраний в городах РФ, в целом мало отличается от того, что происходило в предыдущие годы: от четверти до половины претендентов на должности и мандаты отсеиваются на этапе регистрации. Но есть ряд тревожных тенденций, оказывающих давление на политическую конкуренцию, и среди них - ужесточение правил регистрации по подписям избирателей, фактически заблокированная практика самовыдвижения на выборах губернаторов для несогласованных кандидатов, а также новые способы блокировки потенциально опасных оппозиционеров через "муниципальный фильтр".

Как отмечается в докладе экспертной группы фонда "Либеральная миссия" под руководством политолога Александра Кынева, основной базой для недопуска оппозиции на выборы стал муниципальный фильтр, у независимых кандидатов фактически не осталось шансов зарегистрироваться в качестве самовыдвиженцев, пишет Znak.com. В кампании этого года все "самовыдвиженцы" - согласованные администрацией кандидаты, в том числе действующие главы регионов, не пожелавшие пользоваться брендом "Единая Россия".

А вот количество отказов кандидатам от парламентских партий повторило рекорд прошлого года. Причем пять из шести кандидатов, которые не смогли зарегистрироваться в качестве кандидатов на выборах губернаторов, представляли КПРФ. "На фоне ухудшения ситуации вокруг участия представителей КПРФ на выборах можно ожидать радикализации ее политических позиций и усиление внутри нее более оппозиционно настроенных групп активистов", - отмечается в докладе фонда "Либеральная миссия".

Конкуренты КПРФ на выборах уже обратили внимание на то, что коммунисты активно начали устранять своих конкурентов на выборах. Как заявил в интервью НСН лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, КПРФ подала многочисленные судебные иски на кандидатов от партии.

"Новые люди", позиционирующие себя как партия конструктивной оппозиции, намерена принять участие в выборах в региональные заксобрания, которые состоятся 13 сентября 2020 года. Но за месяц до дня голосования по искам КПРФ в Нижнем Новгороде был снят с выборов кандидат-одномандатник от партии "Новые люди" Михаил Холин. В Ессентуках коммунисты потребовали признать незаконным и отменить регистрацию списка "Новых людей", заявив, что уже проверенные избиркомом подписи недействительны.

Как считает лидер партии Алексей Нечаев, нападки со стороны КПРФ являются хорошо срежиссированной кампанией. "Эти выборы, первые для нашей партии, и до выборов мы думали, что в стране есть какая-то оппозиция, включая коммунистов. Но мы увидели, что коммунисты ничем не отличаются от власти. Так ведут себя спойлеры, те, кто не хотят конкуренции. Любопытно, что там, где коммунисты пришли к власти, например в Новосибирске, "срубили" наших кандидатов-одномандатников и ведут себя как медведь в красном пальто", - заявил Нечаев.

"Независимая газета" полагает, что такая ситуация объясняется просто - в некоторых регионах у КПРФ не очень хорошие политические позиции, потому что там она является "партией власти", и у населения ассоциируется с неудачной социальной политикой. Но на саму "Единую Россию" у КПРФ "рука не поднимается", а вот непарламентские партии стали для них удобной мишенью. Особенно те, которые работает на том же самом электоральном поле, на которое имеет виды КПРФ, обращает внимание генеральный директор Центра политической информации (ЦПИ) Алексей Мухин.

По мнению старшего эксперта Института экономической политики им. Гайдара Сергея Жаворонкова, иски к непарламентским партиям подает та самая КПРФ, которая в других регионах жалуется - и справедливо - на снятие своих кандидатов, но подачей таких исков коммунисты легитимизируют практику, которая ударит по ним самим.

Как заявил эксперт в интервью "Известиям", для искоренения подобной практики в России должен быть изменен избирательный закон. Все "муниципальные фильтры" и сборы подписей, которые отсекают от выборов не слабых, а сильных кандидатов и партии, должны быть заменены избирательным залогом, как, собственно, это и происходит в большинстве развитых стран, считает Жаворонков. "Это должно стать общим требованием всех независимых от власти партий - и парламентских, и непарламентских, и одновременно критерием этой независимости вместо бессмысленного переругивания, кто спойлер. Подаешь иски на снятие, хочешь лишить избирателей выбора - вот ты и есть спойлер", - говорит эксперт Института экономической политики им. Гайдара.