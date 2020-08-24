Пресненский районный суд Москвы арестовал по делу о мошенничестве бывшего заместителя гендиректора авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина Андрея Новожилова и директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (ЦКПТ МАИ) Вячеслава Хвана. Об этом говорится в картотеке Мосгорсуда.

По данным источников ТАСС, "Новой газеты" и Baza, их обвиняют в хищении средств при создании тяжелого военно-транспортного самолета ИЛ-76МД-90А (часть 4 статья 159 УК). По делу также проходит подчиненный Хвана, начальник финансового отдела в ЦКПТ МАИ Игорь Титов. Его Пресненский суд арестовывать не стал, отмечает "Медиазона".

ТАСС утверждает, что "Ил" привлек МАИ для разработки самолета, затем отказался от услуг, но "деньги туда почему-то продолжали поступать". "Люди [из МАИ] были оформлены в "Ил", и им платили дважды, а разницу потом налом собирали", - уточняет "Новая газета".

Ил-76МД-90А - серийный тяжелый военно-транспортный самолет, глубоко модернизированная версия самолета Ил-76 с новым пилотажно-навигационным комплексом и более мощными двигателями.

Контракт стоимостью 140 млрд рублей на поставку 39 машин был подписан в 2012 году. Курирующий оборонный комплекс вице-премьер Юрий Борисов говорил, что производство шло с опозданием. По словам источников "Новой газеты", в 2019 и 2020 годах поставки самолетов также шли с отставанием от плана.

На сегодня по этому контракту военно-транспортная авиация получила только четыре самолета, а пятый прошел покраску и должен был быть введен в состав 235-го военно-транспортного авиаполка 18-й военно-транспортной авиадивизии либо в конце декабря 2019 года, либо в начале 2020 года.

За рамками этого контракта было построено еще пять прототипов и опытных машин, включая прототип самолета-заправщика Ил-78М-90А. Срыв контракта произошел, в частности, из-за неверных данных, использованных в расчетно-калькуляционных материалах. Зафиксированная в контракте цена одного самолета - 3,5 млрд рублей, в то время как реальная его стоимость достигала 4,9 млрд: из-за этого завод "Авиастар" имел убыток более 1 млрд рублей с каждого собранного борта.

Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина (ОАО "Ил") входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК"). Он выполняет полный комплекс работ, связанных с разработкой, модернизацией, испытаниями, подготовкой и сопровождением производства образцов авиационной техники, поддержанием летной годности ранее произведенных воздушных судов марки "Ил". Арестованный Новожилов окончил МАИ, а на "Ил" он работает с 1984 года.