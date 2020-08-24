WadPol / commons.wikimedia.org Глава Башкирии Радий Хабиров направил главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину обращение с просьбой согласовать создание на территории шихана Куштау особо охраняемой природной территории регионального значения

WadPol / commons.wikimedia.org

Глава Башкирии Радий Хабиров направил главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину обращение с просьбой согласовать создание на территории шихана Куштау особо охраняемой природной территории регионального значения. Как сообщает РБК со ссылкой на представителя Минприроды, в своем обращении Хабиров отметил, что Куштау является памятником природы регионального значения, так же как и шиханы Тратау и Юрактау.

В Минприроды заявили, что готовы оказать содействие в исполнении просьбы Хабирова. По словам представителя ведомства, министерство со своей стороны не раз предлагало властям Башкирии создать на горе Куштау особо охраняемую природную территорию федерального значения с возможным включением шиханов Тратау и Юрактау. Башкирская содовая компания (БСК) планировала начать на Куштау добычу известняка.

К разработке шихана БСК приступила в начале августа. Предприятие намерено полностью срыть гору ради добычи известняка. На защиту шихана встали тысячи жителей Башкирии: они подчеркивают, что гора является священной для башкирского народа. Против уничтожения горы выступают также ученые, отмечая, что возраст шихана - около 300 млн лет, и что на ней живут около 60 видов краснокнижных животных и растений.

Активисты в ходе протестов заблокировали проезд на гору для тяжелой техники. Во время противостояния с силовиками и сотрудниками ЧОП были задержаны более 70 активистов. Они объявили бессрочную голодовку. В ходе разгона участников акции силовики применили слезоточивый газ и дубинки, 85-летней женщине сломали ногу.

Замдиректора БСК Рустем Басыров заявил, что решение о разработке горы принимала не компания, а государство. По его словам, какие бы варианты содовой компании ни предлагали, они "всегда были сопряжены с протестами".

"Мы просто просили государство: дайте нам сырье, мы не можем без него работать. Шихан Куштау - это компромиссный вариант, который нам предложили после многолетних дискуссий и митингов. Не понимаю, на какой еще компромисс мы должны были пойти. Закрыть предприятие, распустить рабочих - такой компромисс нам не нужен. На него мы никогда не пойдем", - приводил "Сноб" слова Басырова. Он заявил, что дестабилизации обстановки на предприятии добиваются "зарубежные конкуренты", а против разработки протестуют не местные жители, а "в основном приезжие - гастролеры, политиканы, политтехнологи всех мастей".