ВСЕ ФОТО Два лабораторных исследования подтвердили отсутствие ядов в организме Алексея Навального, заявил на пресс-конференции Анатолий Калиниченко, заместитель главврача омской больницы скорой помощи N1 (БСМП-1)

Стоп-кадр видео Город55 Омск / Youtube.com Главный врач омской больницы Александр Мураховский сообщил, что медики БСМП-1 "с большими усилиями" спасли жизнь Навального, "в этом сомневаться нельзя"

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай Ссылаясь на письмо из берлинской клиники "Шарите", где сейчас находится Навальный, Мураховский сообщил, что политик по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии

Стоп-кадр видео DW на русском / Youtube.com

Два лабораторных исследования подтвердили отсутствие ядов в организме Алексея Навального, заявил на пресс-конференции Анатолий Калиниченко, заместитель главврача омской больницы скорой помощи N1 (БСМП-1), где впавший в кому оппозиционер находился перед перевозкой в барлинскую клинику "Шарите".

"Диагноз "отравление" был одним из первых, он был и у скорой помощи. Поэтому пациента и доставили в токсикологическое отделение. Если бы мы нашли отравление, чем-то подтвержденное, то для нас это было бы намного проще. Но мы получили окончательный ответ от двух лабораторий о том, что химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов, не выявлено", - цитирует Калиниченко "Коммерсант".

По его словам, в течение полутора суток медики боролись за жизнь Навального, одновременно пытаясь поставить ему точный диагноз. Главный врач омской больницы Александр Мураховский сообщил, что медики БСМП-1 "с большими усилиями" спасли жизнь Навального, "в этом сомневаться нельзя".

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Отвечая на вопрос журналистов, почему в больнице было много силовиков, Мураховский заявил, что вмешательства извне в процесс лечения Навального не было. "Мы лечили пациента, и мы его спасли. Никакого влияния на лечение пациента не было и быть не могло. У пациента был лечащий врач, все решения принимали коллегиально, в каждом консилиуме участвовало до 10 докторов разных учреждений", - сказал он.

При этом главврач не стал объяснить, почему в его кабинете находились неизвестные люди в штатском. "Я не могу сказать вам, кто это был. У меня были люди многие в кабинете. Как уже сказали, человек, пациент, - политический. Я не могу сказать, что они там что-то делали. Просто поинтересовались и все", - приводит слова Мураховского Znak.com.

"Тайга.инфо" отмечает, что один из людей, присутствовавших в кабинете Мураховского, похож на начальника управления МВД Омской области Вячеслава Крючкова. Фотографию троих мужчин публиковала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. "Не представляются. Разговаривают с удовольствием на отвлеченные темы, на вопросы об Алексее не отвечают. Врача в кабинете нет", - писала она.

"Вы меня в чем-то подозреваете, но даже захотеть что-то сделать было невозможно. Все решения по пациенту принимались коллегиально и воплощались в жизнь, благодаря чему пациент был спасен", - прокомментировал Мураховский. Объясняя, почему немецкие специалисты при посещении омской больницы не вступили в контакт с родственниками и командой Навального, он заявил, что они "не желали ни с кем разговаривать, они сели в транспорт и уехали".

Сотрудник ФБК Георгий Албуров публиковал в своем Twitter видео, на котором видно, что Киру Ярмыш и директора ФБК Ивана Жданова оттесняли от машины с иностранными специалистами некие люди в штатском, которых Албуров назвал "гопниками".

Какие-то гопники не пускают нас к немецким врачам, вывели их через запасной выход и увезли. Семья Навального не может с ними пообщаться, мешают менты в штатском pic.twitter.com/CRK0THLf3W— Георгий Албуров (@alburov) August 21, 2020

Несовпадения в заявлениях омских и немецких врачей относительно перевозки Навального в Берлин, Калиниченко объяснил тем, что транспортабельность и показания к транспортировке - это разные вещи. "Решение о транспортировке принимает лечащий врач, потому что он берет на себя ответственность, что пациент долетит. Если кто-то решил, что пациент нестабильный и его перевозить нельзя, - никакие желания родственников и журналистов не могут на это повлиять. Как только лечащий врач принял решение, что это возможно, мы начали готовить пациента к перевозке", - заявил Калиниченко.

Заместитель главного врача на пресс-конференции также заявил об отсутствии давления на врачей. По его словам, информация о состоянии Навального и результатах его анализов, которую медики доводили до журналистов, ни с кем не согласовывалась. "Ни один диагноз я ни с кем не согласовывал. Никакого давления не было", - сказал Анатолий Калиниченко.

По его словам, ему лично как "активному пользователю соцсетей", а также его семье и детям поступали "десятки угроз". "Это ни на что не повлияло - я имею в виду качество лечения пациента. Бог судья этим людям. Мы лечили человека. Он (Навальный) в этом не виноват", - сказал замглавврача (цитата по РИА "Новости").

Мураховский сообщил, что ему лично никто не угрожал "ни в лицо, ни по телефону", но в его приемную поступило "множество" звонков, "может, 1000". При этом не ответил на вопрос, были ли это звонки с угрозами. По словам Мураховского, скопление людей у больницы временами затрудняло подъезд к ней машин скорой помощи, а некоторые журналисты снимали поступающих пациентов на видео, что, по мнению медика, недопустимо. "В реанимацию к врачам попасть невозможно, мы врачей не отрывали от работы. Было много народу вокруг больницы, да", - рассказал он.

Ссылаясь на письмо из берлинской клиники "Шарите", где сейчас находится Навальный, Мураховский сообщил, что политик по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии.

"В субботу я направил письмо в клинику "Шарите" о том, что мы готовы сотрудничать с немецкими коллегами и готовы предоставить все данные анализов. И уже буквально вчера после обеда мы получили ответ из клиники, в котором нас поблагодарили и отметили, что Алексей Навальный находится в стабильном тяжелом состоянии. Немецкие коллеги нам очень благодарны и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти", - рассказал Мураховский. Немецкие врачи пока не выступали с официальными заявлениями по поводу состояния Навального.

Главврач БСМП-1 добавил, что супруга политика Юлия Навальная ни разу публично не поблагодарила омских и московских врачей. По словам Мураховского, он встречался с ней в своем кабинете "ну, как минимум, раз пять". "Более того - с приглашением врачей, в том числе врачей, прибывших к нам из города Москва, очень толковых и высококлассных специалистов, где она задавала им вопросы - они отвечали. Все это происходило у меня в кабинете и неоднократно. Сказала ли она спасибо? Мне - нет. Может быть, она кому-то другому сказала? Но у меня в кабинете, мне или при мне - я такого не услышал", - отметил Мураховский.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее сообщила, что семья политика не уполномочивала кого-либо делать заявления в прессе о его здоровье от своего имени. "На данный момент никаких новых подробностей о здоровье Алексея нет. Мы просим всех сохранять терпение и не реагировать на ложные сообщения. Как только появится проверенная информация, мы сразу дадим знать", - написала она в Twitter. Ярмыш отметила, что доступа к медицинской информации ни у кого нет. Проверенные сведения о состоянии Навального, по ее словам, могут поступить только от врачей клиники или от самой Ярмыш.

Между тем издание "Проект" в ходе своего расследования о борьбе власти с Навальным, выяснило, что результаты анализов оппозиционеры были известны высокопоставленным сотрудникам администрации президента РФ. "Один из чиновников даже поделился данными обследований, которых еще не было в СМИ, с корреспондентом "Проекта". И пояснил: они показывают, что у Навального "точно нет отравления"", - говорится в материале.