Адвокат Эльман Пашаев, от услуг которого ранее отказался артист театра и кино Михаил Ефремов, вновь будет защищать его на процессе по делу о смертельном ДТП. "Мы только что заключили соглашение", - сообщил "Интерфаксу" Пашаев.

Во время заседания Пресненского районного суда Москвы 21 августа Ефремов заявил, что отказывается от своих защитников Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. В свою очередь адвокат потерпевших в деле Ефремова Александр Добровинский в разговоре с "Интерфаксом" назвал сложившуюся ситуацию затягиванием процесса. По его словам, защитникам обвиняемого нужно время для обеспечения явки свидетеля, которого они хотели допросить в пятницу.

Актер Михаил Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ). Ему грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы.

ДТП с участием артиста произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. По версии следствия, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee Overland в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался от травм. Таганский районный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.

20 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев представил в суде свидетеля, который заявил, что Ефремов был в машине не один и не за рулем. Очевидец также сообщил, что у него проблемы со зрением: "на одном глазу нет кристаллика и зрение -3".

Вместе с тем в ходе судебного заседания 6 августа была представлена запись с нагрудного регистратора сотрудника ДПС, на которой Ефремов после аварии признался, что был за рулем автомобиля. Экспертиза ДНК также подтвердила, что Ефремов управлял своим автомобилем во время аварии.

21 августа защита артиста сообщила в Пресненском суде, что Ефремов страдает синдромом зависимости от спиртного и органическим расстройством личности.

Автотехническая экспертиза показала, что в момент аварии автомобиль актера был исправен. В то же время независимый специалист по автотехническим экспертизам Юрий Фиалко, привлеченный защитой, выразил мнение, что официальная экспертиза была проведена не в полном объеме, а следствие не изучило все обстоятельства аварии. По его словам, необходимо было сделать полное исследование электронного оборудования "джипа" Ефремова, так как из-за неисправности техники машина могла "неконтролируемо ускориться".

Кроме того, в отзыве на официальную автотехническую экспертизу, представленную защитой Ефремова, говорится, что в ней "не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования". Также в экспертизе нет данных об аномалиях, которые якобы могли повлиять на обстоятельства аварии и поведение Ефремова.