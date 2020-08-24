Московский городской суд признал незаконным обыск у участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, который проходит в качестве свидетеля по "московскому делу", сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, пишет "Медиазона".Адвокат "Агоры" Леонид Соловьев указал на "существенные нарушения уголовно-процессуального закона" в решении суда. Мосгорсуд согласился с доводами адвоката.

"Жалобу удовлетворили, постановление отменили и направили на новое рассмотрение", - рассказал Соловьев.

"Мосгорсуд только что признал незаконным обыск у меня дома 21 июня. Это был самый первый из тех самых восьми обысков! Незаконным признан тот самый обыск, когда штурмовая группа СК выломала у меня дверь дома в 7 утра, а затем не давала мне связаться с адвокатом в течение 12 часов", - написал в Twitter Верзилов.

Он добавил, что надеется добиться признания незаконными и семи последующих обысков, которые проходили у него, его матери и ее подруги.

21 июня Верзилов был задержан и доставлен в отдел полиции. Вечером его отпустили. Как объяснил Верзилов членам ОНК, когда он вышел из отдела МВД, то зашел в магазин, где на него напал человек. Во время потасовки они упали, после чего подъехали полицейские и задержали Верзилова. 22 июня Мещанский суд Москвы назначил ему административный арест на 15 суток за нецензурную лексику в адрес прохожего. Мосгорсуд признал это решение законным, отклонив жалобу на арест.

22 июня Мещанский суд Москвы арестовал Верзилова на 15 суток по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП). За день до этого у него прошел обыск в рамках "московского дела".

В течение нескольких недель у Верзилова, его подруги и матери прошло еще семь обысков. В результате на участника Pussy Riot завели уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве из-за канадского паспорта.