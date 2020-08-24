Катер сел на мель напротив Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону в понедельник.

Маломерное судно село на мель на Волге со стороны города Бор, напротив Чкаловской лестницы. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. На катере находились 11 человек, в том числе три члена экипажа.

Он отметил, что информация к спасателям поступила в 07:10. В 10:00 людей доставили на берег, а члены экипажа остались на судне.

Судно сняли с мели в 12:50, добавил представитель МЧС.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что на катере находилась съемочная группа журналиста Леонида Парфенова.

Сам Парфенов написал накануне в своем Twitter, что находится на съемках фильма в Нижнем Новгороде.

"Первый день съемок ведения фильма "Карман России" (есть такое прозвище Нижнего Новгорода). Это редкостное у нас место силы частной инициативы: ведь даже спасение Москвы Мининым и Пожарским в 1612-м было краудфандингом", - написал Парфенов.