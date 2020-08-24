За последние сутки в России выявлено 4744 случаев коронавируса в 84 регионах, 65 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Суточный прирост заболевших оказался самым низким с 20 апреля.
За весь период в стране выявлено 961 493 заболевших и 16 448 умерших. Из больниц за сутки выписано 2456 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 773 095.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 625 (10)
Санкт-Петербург - 182
Московская область - 148 (3)
Ростовская область - 131 (4)
Ставропольский край - 129 (1)
Свердловская область - 127 (6)
Красноярский край - 115 (6)
Нижегородская область - 114 (2)
Волгоградская область - 112 (1)
Саратовская область - 99
Воронежская область - 97
Кемеровская область - 92
Оренбургская область - 90
Иркутская область - 89
Краснодарский край - 88 (3)
Ульяновская область - 87 (4)
Приморский край - 83
Ханты-Мансийский АО - 76 (1)
Самарская область - 73
Хабаровский край - 68
Алтайский край - 65
Республика Дагестан - 63 (2)
Кировская область - 63 (1)
Мурманская область - 62 (4)
Ямало-Ненецкий АО - 61
Пермский край - 59 (1)
Челябинская область - 59
Новосибирская область - 57 (2)
Сахалинская область - 57
Республика Калмыкия - 54
Костромская область - 52
Архангельская область - 52
Республика Крым - 52
Псковская область - 50
Пензенская область - 50
Тюменская область - 48
Орловская область - 46
Республика Бурятия - 46 (1)заб
Омская область - 44 (4)
Томская область - 44
Республика Саха (Якутия) - 44
Белгородская область - 41
Республика Коми - 40
Ярославская область - 39
Астраханская область - 35 (1)
Чувашская Республика - 35
Курская область - 34
Ивановская область - 33 (2)
Вологодская область - 33
Республика Башкортостан - 33 (1)
Карачаево-Черкесская Республика - 32
Республика Мордовия - 31
Калужская область - 30
Тульская область - 30 (2)
Брянская область - 29
Рязанская область - 29
Республика Татарстан - 29
Удмуртская Республика - 29
Ленинградская область - 27
Курганская область - 24
Республика Тыва - 24
Владимирская область - 23
Тверская область - 23 (1)
Калининградская область - 23
Республика Ингушетия - 23
Тамбовская область - 22
Республика Алтай - 22 (1)
Новгородская область - 20
Республика Адыгея - 20
Забайкальский край - 19 (1)
Амурская область - 19
Липецкая область - 18
Кабардино-Балкарская Республика - 18
Республика Хакасия - 18
Республика Карелия - 17
Республика Северная Осетия - 16
Республика Марий Эл - 16
Смоленская область - 10
Камчатский край - 9
Магаданская область - 6
Чеченская Республика - 5
Севастополь - 4
Еврейская АО - 2
Чукотский АО - 1