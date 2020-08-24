ВСЕ ФОТО За последние сутки в России выявлено 4744 случаев коронавируса в 84 регионах, 65 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Суточный прирост заболевших оказался самым низким с 20 апреля

АГН Москва За весь период в стране выявлено 961 493 заболевших и 16 448 умерших

АГН Москва Из больниц за сутки выписано 2456 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 773 095

АГН Москва

За последние сутки в России выявлено 4744 случаев коронавируса в 84 регионах, 65 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Суточный прирост заболевших оказался самым низким с 20 апреля.

За весь период в стране выявлено 961 493 заболевших и 16 448 умерших. Из больниц за сутки выписано 2456 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 773 095.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 625 (10)

Санкт-Петербург - 182

Московская область - 148 (3)

Ростовская область - 131 (4)

Ставропольский край - 129 (1)

Свердловская область - 127 (6)

Красноярский край - 115 (6)

Нижегородская область - 114 (2)

Волгоградская область - 112 (1)

Саратовская область - 99

Воронежская область - 97

Кемеровская область - 92

Оренбургская область - 90

Иркутская область - 89

Краснодарский край - 88 (3)

Ульяновская область - 87 (4)

Приморский край - 83

Ханты-Мансийский АО - 76 (1)

Самарская область - 73

Хабаровский край - 68

Алтайский край - 65

Республика Дагестан - 63 (2)

Кировская область - 63 (1)

Мурманская область - 62 (4)

Ямало-Ненецкий АО - 61

Пермский край - 59 (1)

Челябинская область - 59

Новосибирская область - 57 (2)

Сахалинская область - 57

Республика Калмыкия - 54

Костромская область - 52

Архангельская область - 52

Республика Крым - 52

Псковская область - 50

Пензенская область - 50

Тюменская область - 48

Орловская область - 46

Республика Бурятия - 46 (1)заб

Омская область - 44 (4)

Томская область - 44

Республика Саха (Якутия) - 44

Белгородская область - 41

Республика Коми - 40

Ярославская область - 39

Астраханская область - 35 (1)

Чувашская Республика - 35

Курская область - 34

Ивановская область - 33 (2)

Вологодская область - 33

Республика Башкортостан - 33 (1)

Карачаево-Черкесская Республика - 32

Республика Мордовия - 31

Калужская область - 30

Тульская область - 30 (2)

Брянская область - 29

Рязанская область - 29

Республика Татарстан - 29

Удмуртская Республика - 29

Ленинградская область - 27

Курганская область - 24

Республика Тыва - 24

Владимирская область - 23

Тверская область - 23 (1)

Калининградская область - 23

Республика Ингушетия - 23

Тамбовская область - 22

Республика Алтай - 22 (1)

Новгородская область - 20

Республика Адыгея - 20

Забайкальский край - 19 (1)

Амурская область - 19

Липецкая область - 18

Кабардино-Балкарская Республика - 18

Республика Хакасия - 18

Республика Карелия - 17

Республика Северная Осетия - 16

Республика Марий Эл - 16

Смоленская область - 10

Камчатский край - 9

Магаданская область - 6

Чеченская Республика - 5

Севастополь - 4

Еврейская АО - 2

Чукотский АО - 1

