"Проект" рассказал о глобальной системе борьбы с Навальным, в которую входят почти все госструктуры

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай В России выстроена целая система государственного противодействия оппозиционному политику Алексею Навальному, в которой задействованы едва ли не все государственные и прогосударственные институты

Moscow-Live.ru / Шуклина Ольга

В России выстроена целая система государственного противодействия оппозиционному политику Алексею Навальному, в которой задействованы едва ли не все государственные и прогосударственные институты, включая Кремль, ФСБ, МВД, губернаторов, телевидение и теневых подрядчиков. Об этом сообщается в расследовании портала независимых журналистов "Проект".

Недавняя госпитализация Навального показала, что высокопоставленные сотрудники администрации президента на удивление хорошо осведомлены о его состоянии. Один из чиновников даже поделился с "Проектом" данными обследований, которых еще не было в СМИ, и пояснил, что у Навального "точно нет отравления". А на фотографии из кабинета главврача омской больницы, куда был госпитализирован оппозиционер, видно, что в медучреждении находятся мужчины в костюмах, очень похожие на сотрудников спецслужб.

Перед выборами мэра Москвы 2013 года занимавшийся вопросами внутренней политики Вячеслав Володин предположил, что у действующего градоначальника Сергея Собянина на выборах должен быть известный оппонент, и назвал таковым Навального. Предполагалось, что оппозиционер получит низкий результат, и все увидят, что никакого потенциала у него как политика нет. Однако на следующий день после регистрации Навального кандидатом в мэры силовики передали в суд так называемое "дело Кировлеса", по которому блогер был приговорен к пяти годам колонии и немедленно отправлен под стражу. По мнению журналистов, политики не согласовали с силовиками план действий, и в итоге популярность Навального только выросла: на выборах мэра он получил 27,04% голосов. Глава государства, по некоторым сведениям, жестко отчитал Володина за провал плана.

В 2017 году, когда шла подготовка к выборам президента, преемник Володина на посту главного чиновника по выборам Сергей Кириенко собрал в здании администрации президента на Старой площади большое совещание с участием приглашенных политологов и социологов и задал вопрос, не стоит ли посадить Навального.

Именно тогда в свет вышел скандальный фильм "Он вам не Димон", спровоцировавший массовый выход людей на улицы, а сам Навальный заявлял, что имеет право участвовать в президентских выборах, стал разворачивать штабы в регионах и ездить по России на встречи с избирателями. Одновременно с этим оппозиционер получил сразу две условные судимости по делам "Кировлеса" и "Ив Роше", автоматически лишившись права избираться.

Кроме того, власти подчеркивали, что Навальный постоянно нарушает правила условного лишения свободы, выступая организатором несанкционированных акций. Однако эксперты заявили, что если оппозиционер будет отправлен в колонию, его сторонники массово выйдут на протестные акции. Поэтому бороться с Навальным решили другими методами.

Одним из таких методов является распространяемая в медиа информация о том, что у Навального якобы есть "крыша" во власти. Этот тезис начали использовать после случаев нападения неизвестных на Навального и его соратников. В апреле 2017 года активисты провластного движения SERB облили оппозиционера зеленкой у Центра международной торговли. Навальный получил ожог сетчатки глаза, и ему потребовалось лечение в Испании, но как человек с условной судимостью он был лишен загранпаспорта. Как рассказывал позже сам оппозиционер, тогдашний глава СПЧ Михаил Федотов посоветовал ему написать письмо главе президентской администрации Антону Вайно с просьбой о содействии. Тот факт, что Навальный получил паспорт за несколько дней, подавали как доказательство "кремлевских связей" оппозиционера.

Еще один удар был нанесен со стороны телевидения: как рассказал бывший сотрудник НТВ, где выходили пропагандистские фильмы о Юрии Лужкове и Михаиле Касьянове, высказывания последнего о Навальном в фильме "Касьянов день" положили конец возможному сотрудничеству этих двух политиков, которые в 2016 году планировали объединить свои партии для выборов в Госдуму. При этом задание снимать такие фильмы было получено из Кремля, а записи разговоров Касьянова, ставшие причиной разрыва, были предоставлены ФСБ.

Этот же фрагмент разговоров Касьянова попал и в передачи цикла "Либералам черным налом", куда входили три фильма про "Открытую Россию", Навального и про то, как Запад якобы дает деньги участникам муниципальных выборов в Москве. Эти фильмы, показанные по РЕН ТВ, изобилуют съемками скрытой камерой, телефонной прослушкой и закрытыми документами, и по ним было хорошо заметно, что за Навальным установлена постоянная слежка: в одной из серий были показаны тайные съемки из всех последних поездок оппозиционера, присланные прямиком из ФСБ. В этих же фильмах вновь поднимался вопрос, каким образом имеющий судимость Навальный мог получить загранпаспорт - с тем же самым выводом, что у Навального якобы имеются связи "наверху".

Ежегодно в октябре-ноябре в администрацию президента приезжают ответственные за пропаганду функционеры "Единой России", "Молодой гвардии Единой России", Общероссийского народного фронта, главы экспертных центров и пропагандистских институтов. Они помогают придумывать провокации против оппозиции, заказывать и писать статьи в СМИ, мониторить соцсети "неугодных" политиков и так далее. В администрации президента существует целая система распределения денег "доверенным лицам": на подобную антиоппозиционную агитацию уходят сотни миллионов рублей, полученные от доходов провластного бизнеса. Эти деньги чиновники выдают прямо в своих кабинетах, говорится в расследовании.

Одной из провокаций, устроенных таким образом против Навального, стало дело некоего Михаила Костенко, который в 2017 году перевел Навальному пожертвование на избирательную кампанию и вскоре подал на него в суд - за то, что на сайте не было информации о запрете ему как судимому участвовать в выборах. Савеловский суд Москвы обязал главу предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова вернуть пожертвование.

Кроме того, Кремль создал в Тelegram много каналов, которые специализируются на борьбе с Навальным. Два из них носят название "Фонд бабла с коррупцией" и "Анти-Навальный". А весной прошлого года к борьбе с оппозицией подключились структуры "кремлевского повара" Евгения Пригожина, организовавшие несколько провокаций в ходе выборов в Мосгордуму.

Еще одним этапом борьбы с Навальным стала принудительная отправка активиста Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова служить на Новую Землю, а также последовавшие за этим штрафы и блокировка банковских счетов.

Борьба с оппозицией продолжалась даже тогда, когда формальных оснований для этого не было: после того, как Навальный назвал "продажными холуями" участников телевизионного ролика в поддержку поправок к Конституции, его обвинили в оскорблении ветерана Великой Отечественной войны и возбудили уголовное дело о клевете. Впрочем, вскоре шум сошел на нет, поскольку Навальный решил не вести кампанию против поправок. Провластные Telegram-каналы ведут агитацию против политика в том числе и сейчас, ерничая по поводу его предполагаемого отравления.