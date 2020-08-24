Следственный комитет Российской Федерации / Youtube.com Саратовский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 35-летнего Михаила Туватина, обвиняемого в громком убийстве девятилетней школьницы

Следственный комитет Российской Федерации / Youtube.com

Саратовский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 35-летнего Михаила Туватина, обвиняемого в громком убийстве девятилетней школьницы. Как сообщается на сайте суда, мужчину признали виновным в убийстве малолетней, находящейся в беспомощном состоянии, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера (п.п. "в,к" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в иных действиях сексуального характера, совершенных с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Как сообщила "Комсомольской правде" адвокат стороны обвинения Александра Бакшеева, мужчина не признал себя виновным по статье 132 УК РФ - насильственные действия сексуального характера и не согласен с приговором суда. "Полагаем, что будет обжалование в кассационном порядке. Поэтому ждем апелляционную жалобу и будем приносить возражения", - сказала Бакшеева.

Убийство произошло 9 октября 2019 года. Утром девочка ушла в школу и не вернулась. Туватина, у которого было шесть судимостей, в том числе и за насильственные действия сексуального характера, задержали на следующий день. Он рассказал на допросе, что жил в чужом гараже и испугался, что заметивший его ребенок расскажет об этом взрослым. Он схватил ее за шею, затянул в гараж и начал насиловать. Когда она начала вырываться, он руками и проводом стал душить ее, и ребенок задохнулся. Тело он спрятал в погребе гаража.

После того, как 10 октября тело девочки нашли, несколько сотен местных жителей собрались у гаражей и потребовали выдать им подозреваемого для самосуда. Они начали раскачивать стоявшую рядом полицейскую машину, и полицейские применили против них слезоточивый газ. После этого часть собравшихся перекрыла улицу, где находится УМВД по Саратову. На похороны девочки пришли тысячи людей.

Ее мать Елена Киселева после трагедии занялась организацией безопасных подходов к школам и детским садам в Саратове. По инициативе ее группы, которая называется "Лизонька", были расчищены заброшенные подходы к учебным учреждениям, по которым дети сокращали дорогу, а на некоторых темных улицах города появились фонари.

После убийства ребенка Госдума устроила в соцсетях опрос, стоит ли отменить принятый в 1996 году для вступления в Совет Европы мораторий на смертную казнь "для убийц детей и педофилов". За отмену высказались 78,26% опрошенных, 18,15% выступили против.