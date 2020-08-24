Видео Воронеж / Youtube.com Вечером 23 августа в поселке совхоза "Воронежский" в Новоусманском районе Воронежской области погибли пять человек, упавшие в выгребную яму частного подворья

Видео Воронеж / Youtube.com

Вечером 23 августа в поселке совхоза "Воронежский" в Новоусманском районе Воронежской области погибли пять человек, упавшие в выгребную яму частного подворья. Как пишет "Комсомольская правда", в числе погибших двое детей (2 и 8 лет), двое мужчин (23 и 35 лет), а также 35-летняя женщина. 52-летний мужчина получил отравление канализационными газами и попал в больницу.

Двухлетняя девочка упала в канализационный колодец, наступив на край приоткрытой крышки канализационного люка. Пытаясь ей помочь, в колодец спрыгнули мать девочки, ее 8-летняя сестра и отец, а также соседи - мужчины 23 и 52 лет. Старший из мужчин, почувствовав себя плохо, успел выбраться из ямы, а двое детей и трое взрослых скончались. По данным портала "Блокнот Воронеж", погибший молодой человек - сын исполняющей обязанности главы Воронежского сельского поселения Людмиле Савченко.

По данным сайта СК России по Воронежской области, в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В Новоусманской администрации приняли решение провести осмотр всех выгребных ям и канализационных колодцев на территории муниципальных учреждений, особенно детских садов и школ, а по частным подворьям раздать памятки по безопасной эксплуатации сливных ям.

У погибшей семьи осталось еще две несовершеннолетних дочки - шести лет и меньше года. Девочек взяла домой их родная тетя: органы соцзащиты окажут поддержку родным и близким погибших, в том числе по вопросам оформления всех необходимых документов и положенных по закону выплат. Похороны возьмет на себя районная администрация. Выживший 52-летний сосед чувствует себя удовлетворительно, его готовят к выписке.