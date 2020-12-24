В России отмечены новые максимумы по числу заболевших и умерших от коронавируса за сутки

АГН Москва / Софья Сандурская Выздоровели 2 370 857 человек (26 890 за сутки)

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В России отмечены новые максимумы по числу заболевших и умерших от коронавируса за сутки: заразились 29 935 человек в 85 регионах, скончались 635 пациентов, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Рекорд по числу новых случаев COVID-19 также отмечен в Москве, где за сутки прибавилось 8203 заболевших.

Всего в России выявлено 2 963 688 случаев коронавируса и 53 096 летальных исходов. Выздоровели 2 370 857 человек (26 890 за сутки). Наименьший темп прироста заболеваемости отмечен в Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Тыве, Магаданской области, Карачаево-Черкесии, Республике Марий Эл, Новосибирской и Кемеровской областях.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 8203

Санкт-Петербург - 3756

Московская область - 1538

Нижегородская область - 502

Псковская область - 442

Свердловская область - 418

Воронежская область - 393

Архангельская область - 385Ростовская область - 383

Республика Карелия - 377

Вологодская область - 369

Республика Крым - 355

Хабаровский край - 342

Пермский край - 330

Красноярский край - 329

Челябинская область - 309

Республика Коми - 305

Самарская область - 305

Ульяновская область - 285

Мурманская область - 277

Волгоградская область - 277

Саратовская область - 273

Иркутская область - 272

Забайкальский край - 250

Кировская область - 245

Ставропольский край - 242

Омская область - 240

Тверская область - 237

Приморский край - 236

Ханты-Мансийский автономный округ - 229

Ленинградская область - 227

Алтайский край - 216

Удмуртская Республика - 210

Новгородская область - 209

Тульская область - 207

Калининградская область - 205

Брянская область - 203

Пензенская область - 203

Республика Бурятия - 197

Республика Саха (Якутия) - 196

Ярославская область - 193

Курская область - 186

Белгородская область - 185

Краснодарский край - 185

Астраханская область - 184

Томская область - 184

Владимирская область - 183

Орловская область - 181

Ивановская область - 181

Республика Хакасия - 178

Оренбургская область - 178

Ямало-Ненецкий автономный округ - 177

Тюменская область - 170

Липецкая область - 168

Калужская область - 167

Республика Башкортостан - 163

Смоленская область - 159

Новосибирская область - 158

Республика Дагестан - 157

Тамбовская область - 151

Кемеровская область - 148

Амурская область - 141

Чеченская Республика - 141

Сахалинская область - 139

Рязанская область - 138

Республика Чувашия - 120

Костромская область - 116

Республика Калмыкия - 115

Курганская область - 106

Республика Татарстан - 103

Кабардино-Балкарская Республика - 102

Республика Ингушетия - 92

Республика Алтай - 91

Республика Адыгея - 91

Карачаево-Черкесская Республика - 90

Республика Северная Осетия-Алания - 90

Республика Мордовия - 86

Севастополь - 81

Камчатский край - 80

Республика Тыва - 67

Республика Марий Эл - 53

Магаданская область - 42

Еврейская автономная область - 28

Чукотский автономный округ - 7

Ненецкий автономный округ - 3

