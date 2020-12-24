khabkrai.ru Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев после рекомендации президента России Владимира Путина изменил свое мнение относительно выходного дня 31 декабря

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев после рекомендации президента России Владимира Путина изменил свое мнение относительно выходного дня 31 декабря. За несколько часов до выступления главы государства он заявил, что решения губернаторов других регионов объявить последний день года нерабочим "больше похоже на пиар".

"Если я подпишу постановление о выходном дне, то оно будет касаться только чиновников правительства. Но будет ли это справедливым? Я не уверен. Когда человек будет идти на предприятие работать 31-го, а мои коллеги из правительства, из бюджетной сферы будут идти покупать елку", - сказал Дегтярев в ходе своей "прямой линии" 23 декабря (цитата по РИА "Новости").

Он заявил, что ни у него, ни у правительства края нет права делать 31 декабря выходным днем, и предложил отпустить с работы только женщин, чтобы готовились к "семейному празднику". "А сами работаем до обеда - и идем праздновать Новый год в семьи", - сказал Дегтярев, оставив этот вопрос на усмотрение работодателей.

После того, как Путин поддержал инициативу главы фракции "Единая Россия" Сергея Неверова сделать 31 декабря нерабочим днем по всей стране, Дегтярев сказал, что поступит в соответствии с рекомендациями президента. "Объявление какого-либо дня выходным - прерогатива президента и председателя правительства. Президент оценивает весь объем информации по стране, он считает, что в нынешних условиях местная власть может взять на себя решение этого вопроса. И мы это сделаем", - пообещал врио губернатора, поставив мужчинам условие - "31- го помогать своим женам, матерям" (цитаты по "Интерфаксу").

Главы других "сопротивляющихся" регионов тоже начали объявлять 31 декабря выходным днем после слов Путина. В начале декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников рекомендовал местным предприятиям сделать последний день года выходным только для женщин, на которых "выпадают хлопоты по подготовке к новогоднему вечеру". В решениях других регионов объявить выходной он видел "много лукавства" и утверждал, что не будет издавать никаких постановлений.

Сегодня же он объявил, что выпустит распоряжение насчет выходного дня 31 декабря. "В шутку могу поздравить, в первую очередь, мужчин - у них теперь появляется возможность 31 декабря отдохнуть", - цитирует Травникова "Тайга.инфо". Свое мнение также поменяли главы Башкирии, Свердловской, Калужской, Ростовской областей, Алтайского, Красноярского краев, Республики Марий Эл, Удмуртии. До рекомендации Путина выходной 31 декабря успели объявить десятки регионов.